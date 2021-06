LGS şampiyonları başarılarının sırrını anlattı

Tüm Türkiye'de 97 öğrenci tüm sorulara doğru cevap verdi. Bahçeşehir Kolejinden de 12 öğrenci tüm sorulara doğru cevap vererek büyük bir başarıya imza attı. Tüm sorulara doğu cevap veren Bahçeşehir Koleji öğrencilerinden Buse Celin Ayyıldız, Bengüsu Yener, Hamza Soyluer ve Ela Güngör sınava hazırlık süreçlerini ve başarılarının sırlarını anlattılar.

2021 LGS sonuçları günler öncesinden de duyurulduğu gibi bugün MEB'in resmi sitesi MEB.gov.tr adresinden açıklandı. Bu yıl LGS'de tam puan alan 97 öğrenci LGS Türkiye birinciliğini paylaşıyor. Bahçeşehir Kolejinden 12 öğrenci de tüm sorulara doğru cevap vererek büyük bir başarıya imza attı. Bu öğrencilerden Buse Celin Ayyıldız, Bengüsu Yener ve Hamza Soyluer, sınava hazırlık sürecini ve başarılarının sırrını İhlas Haber Ajansı ile paylaştı. Şampiyonlar, sınava hazırlık sürecinde kendilerine zaman ayırmanın, sınava motive olmanın ve planlı ders çalışmanın kendilerini başarıya gördürdüğünü ifade etti.

Dijital eğitimin sınavlara hazırlanan öğrencilere hedefe yönelik çalışma planı oluşturma olanağı sunduğunu söyleyen Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, yapay zekâ tabanlı kişiye özgü dijital eğitim platformları Metodbox'ın büyük katkısı olduğunu belirtti. Özlem Dağ sözlerine şöyle devam etti: “Bahçeşehir Koleji olarak Ulusal Sınavlara Tam Hazırlık Sistemi'miz çerçevesinde LGS ve YKS'de her yıl çok başarılı sonuçlar elde ediyoruz. Her yıl hem bireysel hem toplam başarı yüzdemiz yüksek. Öğrencilerimizin geleceklerinde belirleyici rolü olan ulusal sınavlara en iyi şekilde hazırlanmalarını sağlamak için uzun yıllara dayanan sınav hazırlık tecrübemizden faydalanıyoruz. Dijital eğitimimiz, tecrübemizi en iyi şekilde aktarabilmek için kullandığımız en önemli araçlarımızdan biri. Ulusal Sınavlara Tam Hazırlık sistemimizle, kazanım eksikliklerini zamanında tespit ederek hedefe yönelik çalışma programları çıkarıyoruz. Ulusal sınavlara hazırlık sürecinde izlediğimiz yöntemler, yapay zekâ teknolojisinden yararlanarak kurguladığımız dijital eğitimimizin de önemli unsurlarından biri. Yapay zekâ tabanlı kişiye özgü öğrenme platformumuz Metodbox ile sınavlara hazırlanan öğrencilerimize etkin ölçme değerlendirme araçları ve bu doğrultuda kazanım eksikliklerini giderme olanağı sunuyoruz. Metodbox'ta yer alan Dijital Soru Bankası 7, 8 ve 12. sınıf düzeylerindeki öğrencilerimize kazanım eksikliklerini tamamlama ve tam öğrenmeyi sağlama olanağı sunuyor.

Öğrencilerimiz hatalı veya eksik yanıt verdikleri her bir soru için o soruda kazandırılmak istenen yetkinliklere yönelik oluşturulmuş, soruya özel mini testlere ulaşım sağlıyorlar. Böylece her öğrenci, sadece kendi yanıtlarına göre eksik olduğu kazanım doğrultusunda sorulara erişebiliyor. Sunduğumuz soruya özel mini testlerle öğrencilerimizin, Metodbox'ta yer alan büyük soru havuzundan kendi ihtiyaç duydukları soruları doğru şekilde seçmeleri için vakit kaybetmelerini önlüyoruz. Yapay zekâ teknolojisi, mini testler sonrası öğrencilerimizi, eksik kazanımlarıyla ilgili konu anlatım videosu, fasikül testi ve diğer testlere yönlendiriyor. Böylece eğitimimizde uyguladığımız kişiye özgü öğretim modelini, ulusal sınavlara hazırlık aşamasında da yapay zekâ teknolojilerinden yararlanarak Metodbox ile uyguluyoruz. Böylece öğrencilerimize hedefe yönelik hazırlık yapma ve hedeflerine olan uzaklıklarını yakından takip edebilme olanağı sunuyoruz.”

“LGS'nin en başarılı öğrenciler Fen ve Teknoloji Liselerini tercih ediyor”

Bahçeşehir Kolejinin 2006 yılında kurduğu ve 2021-2022 döneminde Türkiye'de 16 kampüste eğitim verecek Fen ve Teknoloji Liseleri, her yıl LGS'de en yüksek puanı alan öğrencilerin tercih ettiği okulların başında geliyor. Genel Müdür Özlem Dağ, akademik olarak en başarılı öğrencilerin bu okulları tercih ettiğini, burada uygulanan yenilikçi sistemle başarılı öğrencilerin başarılarının daha da büyüdüğünü ve çok yönlü gelişimle dünyaya açıldıklarını söyledi. Dağ sözlerine şöyle devam etti: “Konuk üniversite öğretim üyelerinden giriş seviyesinde mühendislik dersleri alan, makale yayınlama düzeyinde İngilizce becerisi edinen, uluslararası ve ulusal matematik ve bilim olimpiyatlarında, TÜBİTAK ve benzeri proje ve yarışmalarında başarılar kazanan, topluma fayda sağlama motivasyonu ile çalışan Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liseleri öğrencileri, mezun olduklarında Stanford, Harvard, Massachusetts Institute of Technology (MIT) gibi dünyanın önde gelen üniversitelerinden tam burslu kabul alıyorlar ve Türkiye'nin en saygın üniversitelerine yerleşiyorlar. Fen ve Teknoloji Liseleri mezunlarımızın en prestijli üniversitelere kabul alması geleneği, 2020-21 Eğitim Öğretim Yılı için de bozulmadı. Bahçeşehir Koleji liselerinden mezun olan 120'yi aşkın öğrencimiz aralarında Harvard, Stanford, MIT, Princeton, Brown, Cornell'ın olduğu 50'yi aşkın saygın dünya üniversitesinden burslu kabul aldı.”

“12 öğrencimiz birinci oldu”

Çok mutlu ve gururlu olduklarını ifade eden Bahçeşehir Koleji Genel Müdür Yardımcısı Özge Aslan, “ Tüm Türkiye'de 12 öğrencimiz tüm soruları doğru cevaplayarak, birinci oldu. Öğretmenleri olarak emeklerinin karşılığını almaları bizleri çok mutlu etti. Pandeminin gölgesinde sınava hazırlanmaları çok zorlu bir süreçti. Ancak 8. sınıflarımız Milli Eğitim Bakanlı'ğının izniyle çoğunlukla okullarda yüz yüze eğitimi gerçekleştirdi. Bu süreçte bire bir öğrencilerimizi takip ederek, sürece hazırladık. Düzenli olarak deneme sınavlarımızı yaptık. Deneme sınavları sonrasında bire bir veya küçük gruplar halinde çalışmalar planladık. Hiçbir konuda eksikleri kalmadan süreci tamamladık” dedi.

“Gözlerimi kapadığımda hep tam puan aldığımı hayal ettim”

LGS başarısını değerlendiren Buse Celin Ayyıldız, “Zor bir süreçti. Bazen okula gidemediğimiz oldu. İlk önce sabır ve kararlılık çok önemli. Ben hedefimi baştan koymuştum. Tam puan olması gerektiğiyle ilgili ve hiçbir zaman pes etmedim. Kendimi motive etmek için beş dakika gözlerimi kapatıp, tam puan yaptığımı hayal ettiğim. Ailemin desteği bu süreçte çok önemliydi. Kardeşim sayesinde motive olabildim. Hedefim Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi'nde okumak. Üniversiteye ise tam karar veremedim ama sayısal bir alan istiyorum.

Sınav süreciyle ilgili tavsiyelerde de bulunan Ayyıldız, “Öncelikle kendilerine zaman ayırmaları gerekiyor. Bu sınava zihinsel olarak da hazır olmaları gerekiyor. Öğretmenlerini çok iyi dinlemeliler. Kendilerine bir hedef koysunlar. Bu da onları sınava motive edecektir.

“Gelecek hedefim beni motive etti”

LGS şampiyonu Bengüsu Yener, hislerini şöyle ifade etti: “Öncelikle sistemli bir çalışmayla hazırlandım. Daha öncesinde belli bir çalışma temelim vardı. 8. sınıfta da bu temelin üzerine koyarak, belli bir çalışmayla bu başarıya ulaştım. Beni motive eden şey ailem, arkadaşlarım ve gelecekte gideceğim okuldu. Gelecek için planlarım, İstanbul Erkek Lisesi'nde okumak ve çocuk cerrahı olmak. Pandemi şartlarında elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Gerek çeşitli kitaplarla, broşürlerle bu stresli süreci atlatmaya çalıştım. Seneye sınava girecek arkadaşlara tavsiyem; düzenli çalışmaya başlasınlar, bol bol kitap okusunlar.”

“Kendime yüklenmedim, sınava rahat hazırlandım”

Sınava rahat bir şekilde hazırlandığını ifade eden LGS birincisi Hamza Soyluer ise başarısının sırrını şu ifadelerle anlattı: “Sıkıldığım zaman ders çalışmayı bıraktım ve kendime yüklenmedim. Matematik dersim de hep iyiydi. Sınava hazırlıkta bu da beni çok rahatlattı. Hazırlık sürecinde sadece ders çalışmadım. Kendime de zaman ayırdım. Günde 150 ila 200 arasında soru çözümü yaptım. Dersi derste dinleyip, bol bol soru çözdüm. Lise hedefim Kabataş Erkek Lisesi'ne gitmek. Gelecekteki hedefim ise mühendis olmak.”

“Yeni nesil sorulara çalışsınlar”

Seneye sınava girecekler öğrencilere de tavsiyeler veren Hamza Soyluer şunları söyledi: “Sınavda sayısal sorular daha çok yeni nesil sorulardı. O yüzden yeni nesil sorulara çalışmalarını öneriyorum. Ders çalışmak dışında her gün kendilerine zaman ayırabilecek faaliyetlerde bulunsunlar. Sınava hazırlık sürecini daha rahat geçirmek için dikkatlerini sınav dışında başka bir uğraşa versinler. Çünkü sürekli sınavı düşünmek strese girmelerine neden olacaktır.

“Doktor olmak istiyorum”

Sınava çok verimli hazırlandığını söyleyerek, Ela Güngör ise, “500 tam puan yaptım. Aslında çok çalışmaktan değil de düzenli çalışmaktan kazandım. Günü gününe, her gün çalışmış oldum. Aslında soru sayımı çok fazla arttırmadım ama hep verimli çalıştım. Nitelikli sorular çözdüm. İlk başta 100 ile başladım. Bu sayı 150 ila 200 arasında değişti. Tüm gün evde olduğum zamanlar bazen 300'e çıkıyordum. Mutluyum emeğimin karşılığını aldım. Ailem de gururlu ve mutlular. İleride doktor olmak istiyorum” diye konuştu.