LGS sorularını paylaşan gözetmen öğretmenlere dava

Ümraniye'de bir okulda 2 Haziran 2018 tarihinde yapılan Liselere Geçiş Sınavı'nda, soru kitapçığından görüntü alarak paylaştığı iddia edilen gözetmen öğretmenler Aynur K. ve Hilal A. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 2 Haziran günü saat 12.33 sıralarında E.Ö. isimli bir öğretmenin polis merkezine ihbarda bulunarak, “yapılmakta olan liselere giriş sınav sorularının internet vasıtasıyla kendisine ulaştığını, internet üzerinden dağıtılıyor olduğunu” söylediği anlatıldı.

İhbar üzerine fotoğrafları paylaşılan sınav sorularının Ümraniye Zübeyde Hanım Ortaokulunda çekilmiş olduğunun tespit edildiği, paylaşımı sınav görevlilerinin yapmış olabileceğinin değerlendirildiği ve silsile yoluyla fotoğrafları paylaşanlardan hareketle ilk paylaşımları yapan görevlilerin tespit edildiği vurgulandı.

21 kişinin ifadesi alındı

İddianamede, fotoğrafların ulaştığı 21 kişinin ifadelerinin alındığı kaydedildi. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan S.A., söz konusu fen bilgisi kitapçığının fotoğraflarını Ümraniye'de gözetmen olan arkadaşı Hilal A.'nın kendisine gönderdiğini, S.G. ise İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük sınav sorularının Pendik'te gözetmen olan arkadaşı Aynur K.'nın kendisine gönderdiğini beyan ettiği belirtildi.

Can sıkıntısından fotoğraf çektiğini söyledi

Şüpheli Aynur K. ifadesinde, olay tarihinde salon başkanı olarak görev aldığını söyleyerek sınav devam ederken İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersine ait soruların fotoğraflarını çekip arkadaşına gönderdiğini, amacının menfaat değil arkadaşının bilgisine başvurmak olduğunu söyledi. Şüpheli Hilal A. ise sınav sırasında canının sıkılması sebebiyle fen bilgisi sorularının fotoğraflarını çektiğini, arkadaşına gönderdiğini ve 8 yaşındaki oğlundan haber almak için telefonu yanına aldığını beyan etti.

İddianamede, Aynur K. ve Hilal A.'nın “görevi kötüye kullanma” suçundan 3'er aydan 1'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İddianame gönderildiği 60. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. Şüphelilerin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

Gamze Erdemir

