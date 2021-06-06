LGS, sorunsuz bir şekilde tamamlandı

Ankara'da bulunan Yasemin Karakaya Ortaokulu'nda da sınav heyecanı yaşandı. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının ilk oturumu 09.30'da başladı. 75 dakika süren bu ilk oturumda öğrenciler, Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil derslerinden toplam 50 soru için ter döktü.

Sınavın ikinci oturumu ise 11.30 itibariyle başladı ve Matematik ile Fen Bilimleri derslerinden toplam 40 soru soruldu. Öğrenciler bu soruları yanıtlamak için de 80 dakika süre harcadı. Öğrenciler sınava kendi okullarında girerken, Covid-19 tedbirleri kapsamında veliler okul bahçesine alınmadı.

“2021 LGS merkezi sınav yurt içi ve yurt dışı sınav merkezlerimizde sorunsuz bir şekilde tamamlandı”

LGS sonrasında bir değerlendirme yapan ölçme değerlendirme ve sınav hizmetlerinden sorumlu Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer şunları söyledi:

“2021 LGS merkezi sınav yurt içi ve yurt dışı sınav merkezlerimizde sorunsuz bir şekilde tamamlandı. Kovid-19 salgını altında tüm sınav merkezlerimizde gerekli önlemler alınarak başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Bu süreci başından itibaren titizlikle yürüten Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürümüz Sadri Şensoy ve çalışma arkadaşlarına özellikle şükranlarımı sunuyorum. Böylesine merkezi sınavlar oldukça büyük organizasyonu gerektiriyor. Özellikle salgın nedeniyle bu organizasyonun ölçeği çok daha büyüdü. Sürece Bakanlığımızın ilgili tüm birimleri destek verdi.

Tüm çalışma arkadaşlarımıza desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. 81 ilde süreci başarılı bir şekilde yürüten ve sınavın sorunsuz bir şekilde tamamlanmasında büyük emeği olan tüm il milli eğitim müdürlerimizi ve çalışma arkadaşlarını kutluyorum. Sınavda görev alan tüm öğretmenlerimize ve okullarımızda organizasyona destek veren rehber öğretmenlerimize teşekkür ediyorum” dedi.

LGS sınavında ter döken Yezda İzol, “Sözel kolaydı ama sayısalda çok zorlandım. Zor sorulardı pek sayısal yapamadım. Ama sözel kolaydı, öyle düşünüyorum. Hem korona yüzünden motivasyon olarak düştük, hem de her derse girsen bile online da o verimi alamıyorsun. Ama hazırlanabildiğim kadar hazırlandım. Kafamda bir lise yok, umarım iyi bir liseye gidebilirim, çok heyecanlandım.

LGS sınavından çıktıktan sonra Matematik testinin zor olduğunu söyleyen 8. sınıf öğrencisi Zeynep Sökeoğlu, “Sınavım güzeldi, matematik hariç. Matematik biraz zorladı. Zor sorular vardı. Yeni nesildi. 15 soru işaretledim, 3'ünden emin değilim. Uzaktan eğitimde çok fazla bir şey anlayamıyorsunuz. Kendi çalışmalarımla ve dershaneye giderek biraz yapabildim. 45 dakikalık molada annemle görüştüm, biraz atıştırma yaptım ve 45 dakikaydı mola hızlıca geçti zaten.

Zeynep Sökeoğlu'nun annesi Selcan Söke, “Zor bir süreçten geçiyoruz ülkece. Her şeyin hayırlısı olsun çocuğumun elinden gelenin en iyisini yaptığını düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Utku Şimşek - Bayram Türüdü

