LGS Türkiye birincisi İhlas Koleji'nden çıktı

İhlas Koleji öğrencisi Ayşenur Eflal Demiray, LGS sınavından 500 tam puan alarak Türkiye birincisi oldu. Öğrencilerini her alanda donanımlı bir şekilde yetiştirmeyi kendine misyon edinen İhlas Koleji'nin öğrencisi olan Ayşenur Eflal Demiray, okulunun gurur kaynağı oldu. Bünyesinde bulunan öğrencilerinin, geleceğine emin adımlarla ilerlemesine öncülük eden İhlas Koleji, eğitim dönemi boyunca hazırlamış oldukları çalışma programlarıyla geçirdikleri yoğun süreci birincilikle taçlandırıldı. Okulunun gururu Ayşenur Eflal Demiray, sınavda birinciliği nasıl kazandığını anlattı.

“Ayşenur kızımızda Türkiye birincisi oldu”

İhlas Koleji Genel Müdürü Bedri Yeltekin başarıları hakkında “Öğrencilerimizin başarılarını gördükçe duygulanıyoruz. Öğrencilerimiz hem bizi hem de velilerini memnun ediyor. Sürekli değişik sistemlerimizle yetiştirmeye çalışıyoruz. Biraz bahsedecek olursam birçok ödüller aldık. Bunlardan birisi 2019 yılında yine YKS'de Türkiye birincisi olduk. Bir birinci çıktı, o da bizim öğrencimizdi. İlk yüzde 9 derece aldık. Birçok öğrencilerimiz ki en çok tıp bölümünü kazanıyorlar. Onlarla gurur duyduk. Genetik mühendisliğinden, uçak mühendisliğine kadar öğrencilerimizin seçtiği bölümler var. Yine LGS'de birincilerimiz var. 2022-2023 eğitim döneminde YKS'de Türkiye dördüncülüğü kazandık. Bu sene de LGS' de de iddialıyız. Ayşenur kızımızda Türkiye birincisi oldu. Onunla büyük bir gurur duyuyoruz. İnşallah devamı gelecektir. Ben öyle inanıyorum ki ileride YKS'de de Türkiye birinciliğini ele geçirecektir. Çünkü öğrencime çok güveniyorum. Bundan sonraki hayatında da başarılar diliyorum. Okullarda gündüz eğitim olduğu bir çok okul beşten sonra ışıklarını kapatır ama ihlas Koleji'nin ışıkları gece de yanar. Çünkü biz eğitim için her zaman bir araya geliyoruz. Amacımız öğrencilerimizin başarılı olması ve bunda da gerçekten büyük bir başarı elde ettiğimize inanıyorum” ifadelerini kullandı.

“Engelleri aşmak için gayret ederlerse sonucunun güzel olacağını hepsine söylemek istiyorum”

İhlas Koleji öğrencisi olan Türkiye birincisi Ayşenur Eflal Demiray, “Bu sene çok zorlu geçti. Senenin başından beri hepimiz çok çalıştık. Arkadaşlarım, öğretmenlerim ve ben akşamlara kadar soru çözdük. Birbirimize geceleri soru attık. Böyle zorlu bir sene geçirdik ama hepsine minnettarım. Çok güzel bir seneydi, bu kadar zorluklara engellere rağmen sonucunu aldım. Biz her hafta okulda öğretmenlerimle plan ve program hazırlıyorduk. Bu hafta ne yapacağız diye? Neler çözeceğimle, neler çalışacağımla ilgili. Onları yerine getiriyordum. Çizelgelerimi dolduruyordum. Böyle bir programım vardı. Sınavdan çıktığım zaman bir arkadaşımla sorular üzerine konuşmuştuk. Benim emin olmadığım sorular vardı, onunla farklı şeyler işaretlemiştik. Çok üzülmüştüm başta, benimki mi yanlış onunki mi yanlış bilmiyorduk tabii ki o zaman. O kendinden biraz daha emindi. Ben de dedim kesin ben yanlış yapmışımdır. Sonra düşündüm olmayabilir ama ikimizden biri yanlış yapmıştı. Çok üzgündüm, öğretmenlerimle konuşuyordum, bahçede tur atıyorduk öğretmenlerimizle. Onlar beni teselli etmeye çalışıyorlardı. Yanlışta yapmış olabilirsin, böyle şeyler olabilir diyorlardı. Annem de oradaydı, üzüldüğünü görünce annemde çok korkmuştu. Eve gittiğimiz zaman kimseyle konuşmak istemiyorum, demiştim. Birkaç saat sonra hocalarım aradı ve bana haberi verdiler, o zaman daha iyi hissettim. Benim söylemek istediğim bu sene sınava girecek olanlar ve LGS dönemine tekrar hazırlanacak olanlar için sene başından beri çok zor olacağını biliyorum, bu engelleri aşmak için gayret ederlerse sonucunun güzel olacağını hepsine söylemek istiyorum” şeklinde konuştu.

Semanur Kaygısız - Ahmet Faruk Sarıkoç - Alperen Baran Metecan

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