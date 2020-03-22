“LGS ve YKS'ye hazırlıkta eğitime ara vermiyoruz”

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık birimleri tarafından sürekli ve güncel bilgilendirmelerin yapıldığını belirten Gayretli, “Çocuklarımız ve ailelerimiz önemli. Onların bu süreçte zarar görmemesi için elimizden geleni yapıyoruz, yalnız bırakmıyoruz. Psikolojik desteklerimiz online olarak da devam ediyor” dedi.

“Ertelemeye gerek kalmayacak şekilde devam ediyoruz”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ulusa Sesleniş konuşmasına atıfta bulunan Gayretli, “Cumhurbaşkanımız LGS ve YKS sınavları konusuna da değindi. Alınan koronavirüs tedbirleri kapsamında YKS ve LGS soru hazırlama sürelerinin uzayabileceği ve bu nedenle de YKS ve LGS sınavlarının ertelenebilme ihtimali de var, fakat biz tüm uzaktan eğitim planlamalarını yaptık ve eğitimlere başladık. LGS ve YKS'ye hazırlıkta eğitime ara vermiyor, herhangi bir ertelemeye gerek kalmayacak şekilde devam ediyoruz” diye konuştu.

“Eğlenirken öğrenecekler”

Çocukların ve ailelerin psikolojik olarak yıpranmaması için rutin ders programlarının yanında, ailelerin çocuklarıyla verimli zaman geçirmesi için de çalışmalar yaptıklarını söyleyen Gökkuşağı Kolejleri Yönetim Kurulu Üyesi Şule Gayretli ise, “Çocuklar derslerin haricinde, evde verimli zaman geçirmeli. Gelişimlerine katkı sağlayacak birçok aktivite, etkinlik ve oyun programlarını ailelerle paylaştık. Çocuklar ve aileleri hem keyifli vakit geçirerek eğlenecek, hem de eğlenirken öğrenecek” şeklinde konuştu.