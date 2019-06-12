LGS'de hatalı soru tartışması sürüyor

Liselere Giriş Sınavı'nda (LGS) fen bilgisi testi A kitapçığının 9. sorusunun hatalı olduğu ve bu nedenle de çok sayıda öğrencinin mağdur olduğu tartışmalarına Yalova'dan da 4 öğrenci eklendi. Öğrenci velileri çocuklarının tüm soruları müfredata göre doğru yanıtladıklarını ancak soruda yapılan hata nedeniyle mağdur olduklarını dile getirerek, Yalova Milli Eğitim Müdürlüğüne başvurdular. Milli Eğitim Bakanlığına bir dilekçe vererek sorunun iptalini isteyen veliler ardından bir açıklama yaptılar. Öğrenci velileri adına konuşan Turgut Demir ve Fatma Yılmaz, “Cumartesi günü gerçekleştirilen sınavdaki verilere göre oğlum tüm soruları doğru cevapladı. Ama Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan cevap anahtarına göre fen bilgisinde tartışmalı soru, ‘C' şıkkı olarak yayınlandığı için oğlum mağdur oldu ve 1 yanlış yapmış durumuna düştü. Belki de Türkiye birincisi olacaktı ama bu yanlış nedeniyle ciddi bir puan kaybı ile karşı karşıya kaldı. Yalova'da ulaşabildiğimiz kadarıyla 4 öğrencimiz bu yanlışlık nedeniyle mağdur olmuş durumda. Bunlar ful yapanlar. Bunun dışında, ‘B' seçeneğini doğru olarak işaretleyen de birçok arkadaşları var. Onların da bu durumda mağduriyeti var. Bu durum Yalova'nın başarısı açısından da büyük bir kayıp. Zira belki de Türkiye birincisi Yalova'dan çıkacaktı. Ya bu soru iptal edilsin ya da ‘B' seçeneği müfredata göre doğru kabul edilsin. Ayrıca bu fen bilgisi sorusu olarak çok önemli bir puana da sahip. Diğer alanlara oranla bu sorunun kat sayısı daha fazla. Dolayısıyla çocukların tercihlerinde çok ciddi bir mağduriyete de neden olacak bir durum ortaya çıkacak. Biz çocuklarımızın hakkını savunuyoruz ve Milli Eğitim Bakanlığının bu mağduriyeti acilen ortadan kaldırmasını istiyoruz” dediler.

Cumartesi günü gerçekleştirilen ve binlerce öğrencinin girdiği sınavın soru ve cevap anahtarları açıklanmıştı. Milli Eğitim Bakanlığının resmi internet sitesinden paylaşılan LGS-2019 soru ve cevap anahtarına ulaşan öğrenci ve veliler fen bölümü testinde A kitapçığı 9. sorunun hatalı olduğunu öne sürüyor. Fen bölümü testi 9. soruda sınava giren çok sayıda öğrenci yanıtın “B” şıkkı olması gerektiğini öne sürerken, MEB'in yayınladığı cevap anahtarına göre sorunun yanıtı ise “C” şıkkı olarak belirtildi.

Saim Çotuk

