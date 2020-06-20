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LGS'de ilk oturum bitti, sosyal mesafe unutuldu

LGS'de ilk oturum bitti, sosyal mesafe unutuldu
LGS'de ilk oturum bitti, sosyal mesafe unutuldu

Korona virüse karşı yoğun önlemlerin alındığı Liselere Geçiş Sınavının ilk oturumu tamamlandı. Okul önünde bekleyen veliler verilen molada sosyal mesafeyi hiçe sayarak kapı arkasından çocuklarına ulaşmaya çalıştı.

LGS’de ilk oturum bitti, sosyal mesafe unutuldu - Tıkla İzle

Korona virüs tedbirlerinin yoğun olarak uygulandığı Liselere Geçiş Sınavı(LGS) 09.30'da başlayan ilk oturumu tamamlandı. 45 dakika verilen mola sırasında öğrenciler alınan önlemler kapsamında okul bahçesinde çıkışlarına izin verilmedi. Yapılan tüm uyarılara rağmen okul önünde bekleyişlerini sürdüren aileler okul kapısı arkasından çocuklarına ulaşmaya çalıştı. Çocuklarıyla iletişim kurmaya çalışan veliler bu sırada sosyal mesafeyi hiçe saydı. Bazı veliler ile çevredeki görevliler sosyal mesafeyi ihlal edenleri sık sık uyardı.

Murat Horoz

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