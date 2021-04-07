“LGS'DE kaygıyı önlerken velinin de ödevleri var”

Liseye Geçiş Sınavına kısa bir zaman kala, kaygının son derece normal bir duygu olduğunu ifade eden Gülşen Aksu, “Yoğun kaygı yaşayan öğrencilerimizin aileleri, okullarındaki rehber öğretmenlerinden destek almalı” dedi.

Kıyaslama kaygıları arttırır

Gülşen Aksu ailelere LGS süreci için önerilerini şöyle aktardı: “Aileler sınav sonucunun değil öğrencinin, sınav süreci boyunca gösterdiği çaba ve emeğin önemli olduğunu çocuklarına hissettirmeliler. Sonuca odaklanan çocuk hırslı, sürece odaklanan çocuk azimli olacaktır.

Ergenlik döneminde sınav hazırlık sürecinde olan öğrencilerin duygularında iniş çıkışlar gözlemlenebilir. Böyle durumlarda onların duygularını anlamaya çalışmak destek olmanın ilk adımıdır. Özellikle ebeveynleri tarafından anlaşıldıklarını hisseden çocuklar aileleri ile pozitif ilişkiler kurarlar. Deneme sınav sonuçlarını değerlendirirken yapılan yanlışlarla ilgili yargılayıcı olmadan, kazanım eksikliğinin nasıl giderilmesi gerektiği ile ilgili hedeflerler belirlenmeli.

Her çocuk özel ve biriciktir. Bu sebeple çocukların başkalarıyla kıyaslanması doğru değildir. Kıyaslama kaygıları arttırır. Bu sebeple başkalarıyla kıyaslamadan kendi potansiyeli doğrultusunda gerçekçi, ulaşılabilir hedefler belirlemesine yardımcı olmalıdır.

Çocukların sadece başarısızlığı değil başarıları da aile içinde konuşulmalıdır. Başarıları gündeme gelen çocukların kendilerine güveni artar.

Kontenjan dağılımları geçen yıla göre azaldı

Liseye Geçiş Sınavı Başvuru ve Uygulama Kılavuzu'na ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gülşen Aksu, “Okulların kontenjan dağılımlarını geçen yıl ile karşılaştırdığımızda bu yıl bir azalma söz konusu. Anadolu Liselerinin kontenjanları, geçen yıl 71.494 bu yıl 56.396, Fen Liselerinin kontenjanları, geçen yıl 46.710 bu yıl 36.980. Toplamda, 2020'de 213.910 olan okul kontenjanları bu yıl 174.160 olarak açıklanmıştır” dedi.

Sınav müfredatında bu yıl konu ayrımı yapılmayacağını ifade eden Gülşen Aksu, “2020 LGS'de öğrencilerimiz sadece 1. dönem müfredatından sorumluyken bu yıl tüm 8. sınıf müfredatından sorumlu olacaklar. Türkçe branşı ise Dil Bilgisi konu ve kazanımlarından muaf tutulacak” dedi.

Soruların kat sayıları aynı

Gülşen Aksu, soru sayıları, süresi ve kat sayıların geçen yıl ile aynı olduğunu söyledi: “Türkçe Matematik ve Fen Bilimleri branşlarının kat sayıları 4, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Yabancı Dil ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi branşlarının kat sayıları ise 1'dir”.

