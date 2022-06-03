“LGS'de stres ve kaygı sınav başarısını etkileyebilir”

Liselere Geçiş Sistemi çerçevesinde binlerce 8. sınıf öğrencisi önümüzdeki Pazar günü LGS sınavına girecek. Binlerce aday aylardır yoğun bir sınav hazırlığı içerisinde. Yaklaşan sınavla birlikte dikkat edilmesi gereken noktalar konusunda öğrencilere uyarılarda bulunan Bahçeşehir Koleji Genel Müdür Yardımcısı Dr. Özge Aslan, sınav başarısını olumsuz etkilememesi adına öğrencilerin stres ve kaygı düzeylerini iyi yönetmelerinin önemli olduğunu söyledi. Dr. Aslan, öğrencilere sınavdan önceki son günü; sınav odaklı, sınavı sürekli konuşarak geçirmemeleri önerisinde bulundu.

“Stres ve kaygı düzeyi arttıkça hata oranı da artıyor”

Stres ve kaygının sınav başarını etkilediğini belirten Aslan, “Tüm yıl boyunca öğrencilerin çok yoğun çalışıp, emek verdikleri sınav günü geldi. Öğrencilerin sınav öncesinde streslerini ve kaygı düzeylerini doğru yönetmeleri gerekiyor. Sınavı önemsediklerini göstermesi açısından orta düzeyde stres her zaman önemlidir. Ancak stres ve kaygı düzeyi arttıkça öğrencinin sınavda hata yapmasına sebep olacaktır. Bu bakımdan sınav öncesinde çok sınav odaklı, sınavı sürekli konuşarak geçirmemelerini öneriyorum. Sınavdan bir gün öncesini normal rutinde geçirerek, kahvaltı yaparak ve keyif alacakları şeklide tamamlasınlar. Sınavdan önceki gece stresten uykuları gelmeyebilir. Sınav günü uykusuz kalmamak için sınavdan bir gün önce erken kalkarak, kendilerini yormayacak küçük yürüyüşler yapıp, günü tamamlasınlar” dedi.

“Sınav yerine mutlaka erken gitsinler”

Sınav öncesi dikkat edilmesi gerekenleri hatırlatan Aslan, “Sınavda yanlarında bulunduracakları kırtasiye malzemelerini ve kimlik kartlarını bir gece öncesinden hazırlamaları önemli. Sınav günü giyecekleri kıyafetleri de yine önceden hazırlasınlar. Sınav öncesi yapılacak bu hazırlıklar sınav günü telaşını önleyecektir. Sınavdan yarım saat önce mutlaka her öğrencinin okullarında olması gerekiyor. Öğrenciler için avantajlı bir durum var. Önceki yıllarda olduğu gibi kendi okullarında sınava girecekler. Bildikleri ortamda sınava girmeleri öğrencilerin kaygı düzeylerini biraz daha azaltacaktır” diye konuştu.

“Oturumlar arası verilecek ara çok önemli”

İki oturumdan oluşan sınavda verilecek arayı öğrencinin doğru kullanmasının önemli olduğunu söyleyen Aslan, “Sınav Sözel ve Sayısal olmak üzere iki oturum halinde gerçekleşecek. Sınava sözel oturum ile başlanacak. İlk oturum tamamlandıktan sonra önemli noktalardan biri iki sınav arasında 45 dakikalık ara verilmesi. Bu arayı öğrencilerin doğru bir şeklide değerlendirmesi önemli. Bu sürede fizyolojik ve yemek ihtiyaçlarını giderebilirler. Ancak sorular hakkında konuşmamalarını öneririm. Öğrencilerin bir sonraki sayısal oturumu olumsuz etkilenmemeleri adına arkadaşlarıyla ve öğretmenleriyle soruları tartışmamaları oldukça önemli” ifadelerinde bulundu.

“Veliler çocuklarına güvendiklerini hissettirsin”

Öğrencilerin sınav streslerini artırmamaları için velilere de uyarılarda bulunan Aslan, “Öğrenci eğer sınav hakkında konuşmak istiyorsa sınavla ve hedefleriyle ilgili alternatifleri konuşabilirler. Ancak bazı öğrenciler sınavdaki kaygı düzeyleri artacağı düşüncesiyle konuşmamayı tercih edebilir. Bu noktada öğrenciyi zorlamamaları gerekiyor. ‘Elinden geleni yapacaksın, sana güveniyorum' gibi olumlu cümleler söylenebilir. ‘Stres duyma, kaygılanma, heyecanlanma' gibi sözcükler öğrencinin stresini artıracaktır” diyerek sözlerini sonlandırdı.

“Sınava hazırım”

Sınava girecek olan 8. sınıf öğrencisi Cansu Sağlam, sınava hazırlık süreciyle ilgili şu ifadelerde bulundu:

“Bu sene LGS sınavına gireceğim. Sınava çalıştım. O yüzden stresim çalışmayanlara göre daha az olacak. Sene içerisinde okul çok yardımcı oldu. Her hafta sonu denemeye girdik. Son zamanlarda da haftada iki ya da üç deneme yaptık. İleriki hedefim mühendis olmak. Okul tercihlerim arasında ise Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liseleri var.”

“Bu süreci en iyi şekilde tamamladım”

Yaklaşan sınavla birlikte heyecanının azaldığını belirten Etiler Bahçeşehir Koleji 8.sınıf öğrencisi Belis Bennu Başaloğlu ise “Senenin başına göre heyecanım azaldı. Sınava çalıştıkça bu heyecanı ve stresi en aza indirmeye çalışıyorum. Okulun katkılarıyla olsun dışardan derslerle olsun bu süreci en iyi şekilde tamamladığımı düşünüyorum. Her gün farklı bir şekilde olmak üzere soru çözümü ve konu tekrarı ağırlıklı çalıştım. Son zamanlarda daha çok soru çözümü üzerine yoğunlaştım” dedi.