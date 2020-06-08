İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

LGS'ye girecek öğrenciler ekran başına! ‘LGS Son Tekrar' programı başlıyor

LGS'ye girecek öğrenciler ekran başına! ‘LGS Son Tekrar' programı başlıyor
LGS'ye girecek öğrenciler ekran başına! ‘LGS Son Tekrar' programı başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi’ne (LGS) girecek öğrencileri ekran başına çağırdı.

LGS’ye girecek öğrenciler ekran başına! ‘LGS Son Tekrar’ programı başlıyor - Tıkla İzle

Türkiye'de ilk Covid-19 vakasının görülmesi üzerine yüz yüze eğitime verilen aranın akabinde kurulan TRT EBA TV'de LGS'ye girecek öğrenciler için sınav öncesi hazırlık programı başlatılıyor. MEB'in resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımla LGS'ye girecek gençler ekran başına çağrıldı.

Sınav öncesi hazırlıkların EBA TV üzerinden gözden geçirileceği program ‘LGS Son Tekrar' yayınları bugünden itibaren her gün 14.30'da gerçekleştirilecek. 20 Haziran Cumartesi günü saat 09.30'da 2 oturum şeklinde uygulanacak sınava dair son tekrarın yapılacağı programda konu özetleri, sınav taktikleri ve örnek soru çözümleri yer alacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.