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LGS'ye girecek öğrenciler için maske üretiliyor

LGS'ye girecek öğrenciler için maske üretiliyor
LGS'ye girecek öğrenciler için maske üretiliyor

Adana'nın Ceyhan ilçesinde 20 Haziran'da LGS'ye girecek 10 bin öğrenci için maske üretimine başlandı.

Yeni tip korona virüs nedeniyle bu yıl ertelenen Liselere Geçiş Sınavı (LGS) tarihi 20 Haziran olarak açıklandı. Öğrenciler ise sınava kendi okullarında maskeli olarak girecek.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde de LGS'ye girecek 10 bin öğrencinin sınav günü maske sıkıntısı yaşamaması için kolları sıvadı. Ceyhan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Halk Eğitim Müdürlüğünden maske talebinde bulundu.

Bu talep üzerine usta öğreticiler maske üretimine başladı. Usta öğreticiler, korana virüs nedeniyle bu yıl sınava maske ile girecek olan öğrenciler için 10 bin maske üreteceklerini bunu da sınava kadar yetiştireceklerini söyledi.

Şu ana kadar 6 bin 500 maske üreten usta öğreticilerin kısa sürede 10 bin maskeye ulaşacağı belirtildi.

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya
 

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