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LGS'ye giren köy öğrencilerinin imdadına jandarma helikopteri yetişti

LGS'ye giren köy öğrencilerinin imdadına jandarma helikopteri yetişti
LGS'ye giren köy öğrencilerinin imdadına jandarma helikopteri yetişti

Bitlis’in Hizan ilçesine bağlı Kolludere köyünde Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav evraklarını ve sınavda görevli öğretmenlerin ulaşımını jandarma helikopteri yaptı.

Hizan ilçesine bağlı Kolludere köyünde LGS sınavına girecek 28 öğrenci için jandarma harekete geçti. Öğrencilerin zamanında sınava girmeleri için sınav evrakları ve sınavda görevli öğretmenler, jandarma helikopteri ile köye götürüldü.

“İçişleri Bakanı Soylu twitter'dan paylaşım yaptı”

Öğretmenlerin ve sınav evraklarının helikopter ile ulaşımının yapıldığı fotoğrafları twitter hesabından paylaşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Bitlis Hizan Kolludere köyünde LGS'ye katılan 28 evladımız için, sınava zamanında yetişebilsinler diye görevli öğretmen ve sınav evraklarını sabah erken saatte Jandarmamız helikopterle götürdü ve geri getirdi. Yaşasın Türkiye” ifadelerini kullandı.
Bakan Soylu'nun paylaşımı binlerce beğeni aldı.

Vahit Olcay

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