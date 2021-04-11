Libya Başbakanı Dibeybe Türkiye'ye geliyor

İletişim Başkanlığı'ndan söz konusu ziyarete ilişkin yapılan bilgilendirmede, şu ifadelere yer verildi:

“Ziyaret kapsamında, Türkiye-Libya Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısı Cumhurbaşkanımız ve Başbakan Dibeybe'nin başkanlıklarında Ankara'da icra edilecektir. İlgili Bakanların katılımıyla düzenlenecek Konsey Toplantısı'nda, köklü tarihi bağlara sahip Türkiye-Libya ilişkileri tüm boyutlarıyla değerlendirilecek, işbirliğinin daha da geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacaktır. İkili ilişkilerin yanı sıra ayrıca, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması planlanmaktadır.”