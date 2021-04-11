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Libya Başbakanı Dibeybe Türkiye'ye geliyor

Libya Başbakanı Dibeybe Türkiye'ye geliyor
Libya Başbakanı Dibeybe Türkiye'ye geliyor

Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle, yarın Türkiye’ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

İletişim Başkanlığı'ndan söz konusu ziyarete ilişkin yapılan bilgilendirmede, şu ifadelere yer verildi:

“Ziyaret kapsamında, Türkiye-Libya Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısı Cumhurbaşkanımız ve Başbakan Dibeybe'nin başkanlıklarında Ankara'da icra edilecektir. İlgili Bakanların katılımıyla düzenlenecek Konsey Toplantısı'nda, köklü tarihi bağlara sahip Türkiye-Libya ilişkileri tüm boyutlarıyla değerlendirilecek, işbirliğinin daha da geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacaktır. İkili ilişkilerin yanı sıra ayrıca, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması planlanmaktadır.”

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