Libya Başbakanı Fayiz Es-Serrac'ın İtalya'daki tedavisi sürüyor

Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) Başbakanı Fayiz Es-Serrac'ın İtalya'nın başkenti Roma'daki bir hastanede tedaviye alındığı açıklanmıştı. İtalya basını, Fayiz Es-Serrac'ın 5 saat süren bir ameliyat geçirdiğini yazdı. Es-Serrac'ın ameliyatı ve sağlık sorununa ilişkin bir açıklama yapılmazken ameliyatın başarılı olduğu öğrenildi. Ameliyatın ardından Es-Serrac'ın Roma'daki hastanede tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Fayiz Es-Serrac, Roma'ya gitmeden yetkilerini Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakan Yardımcısı Ahmed Muaytik'e bıraktığına ilişkin kararname imzaladı. Es-Serrac'ın Libya'ya ne zaman döneceğine ilişkin bilgi verilmedi.