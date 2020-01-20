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Libya Konferansı Sonuç Bildirgesi yayımlandı

Libya Konferansı Sonuç Bildirgesi yayımlandı
Libya Konferansı Sonuç Bildirgesi yayımlandı

Berlin’de gerçekleştirilen Libya konulu zirve sona ererken, Konferans Sonuç Bildirgesi yayımlandı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in daveti üzerine gerçekleştirilen Libya konulu zirvenin sona ermesinin ardından, Konferans Sonuç Bildirgesi yayımlandı. Bildirgede, Libya'da kalıcı ateşkes sağlanması istendiği vurgulanırken, silahlı çatışmadan ve Libya'nın içişlerine karışmaktan kaçınılacağı ve tüm katılımcıların bu taahhüde uyacağı bildirildi.

Bildiride, Berlin Süreci'nin uluslararası toplumu Libya'da barışçıl bir çözüm bulmaya destek amacı taşıdığı belirtilirken “Libya'da askeri bir çözüm olamaz” ifadeleri yer aldı. Moskova'da gerçekleştirilen müzakerelerin yanı sıra, ateşkes anlaşmasına yol açmayı amaçlayan uluslararası girişimlerin memnuniyetle karşılandığı belirtilen bildirgede, ilgili taraflara kalıcı ateşkes çağrısında bulunuldu.

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