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Libya Tezkeresi TBMM'de görüşülecek

Libya Tezkeresi TBMM'de görüşülecek
Libya Tezkeresi TBMM'de görüşülecek

AK Parti Grup Başkanlığı’ndan partinin milletvekillerine iletilen bilgi metninde, Libya’ya asker gönderilmesinin yer aldığı tezkerenin Meclis’e sunulabileceği bildirildi.

AK Parti Grup Başkanlığı'ndan partinin milletvekillerine iletilen bilgilendirilme metninde, Libya'ya asker gönderilmesini içeren tezkerenin 30 Aralık Pazartesi günü Meclis'e sunulabileceği belirtildi.
Milletvekillerine gönderilen bilgilendirme metninde, "Libya ile yürütülen müzakereler çerçevesinde gündemdeki Libya Tezkeresi'nin 30 Aralık 2019 Pazartesi günü Meclis'e gelmesi muhtemel olup; görüşmelerini yapmak üzere Genel Kurul'un 2 Ocak 2020 Perşembe günü saat 14.00'de toplanması söz konusu olabilir. Bu nedenle; tüm milletvekillerimizin programlarını buna göre yapmaları ve belirlenecek gün ve saatte Genel Kurul'da bulunmaları hususunda hazırlıklı olmalarını rica ederiz" ifadeleri kullanıldı.

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