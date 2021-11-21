Libya'da 2 yıldır alıkonulan 7 Türk vatandaşı yurda getirildi!

Edinilen bilgiye göre, yoğunlukla lokantacılık sektöründe çalışan İlker Sağlık, Doğan Kıssa, Nurettin Çalık, Halil Gözel, Ahmet Selvi, Hidayet Yaprak ve Abdul Samet Akçay isimli Türk vatandaşların kurtarılması amacıyla Dışişleri Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından uzun süredir çalışmalar yürütülmekteydi. Bu kapsamda Katar İstihbarat Teşkilatının da çalışmalara dahil olmasıyla birlikte 2 yıldır Libya'da alıkonan 7 Türk vatandaşının yurda getirilmesi sağlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlar ile görüştü

Alıkonan vatandaşların yurda dönmelerini müteakip olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendileri ile telefonda görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti. Vatandaşların da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, devletin yakın ilgisi nedeniyle şükranlarını sundukları öğrenildi. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşların getirilmesinde emeği geçenlere teşekkürlerini ifade etti.

Utku Şimşek

