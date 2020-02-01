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Libya'da BAE karşıtı protesto

Libya'da BAE karşıtı protesto
Libya'da BAE karşıtı protesto

Libya'nın başkenti Trablus'ta Birleşik Arap Emirlikleri karşıtı protesto gösterileri düzenledi.

Libya'nın başkenti Trablus'ta protestocular, Hafter güçlerine destek veren Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) protesto etti. Sokaklara çıkan protestocular Birleşik Arap Emirlikleri karşıtı sloganları atarak, Birleşik Arap Emirlikleri bayrağını yaktı. “Birleşik Arap Emirlikleri Libya'dan Çık", "Birleşik Arap Emirlikleri Savaş Suçlusu Hafter'e Destek Veriyor" şeklinde pankartlar taşıdı. Gösteri sırasında, daha önce olan çatışmalarda Libya hükümetine bağlı güçlerden ele geçirilen Birleşik Arap Emirlikleri'nin zırhlı araçları sergilendi. Protestocular, Birleşik Arap Emirlikleri'nin karışmamasını talep etti.

Resmi kaynaklar ise BAE'nin Hafter'e askeri mühimmat desteği verdiğini doğruladı.

Hamad Alnajjar

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