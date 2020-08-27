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Libya'da Covid-19 salgını nedeniyle 4 günlük sokağa çıkma yasağı

Libya'da Covid-19 salgını nedeniyle 4 günlük sokağa çıkma yasağı
Libya'da Covid-19 salgını nedeniyle 4 günlük sokağa çıkma yasağı

Libya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında 4 gün boyunca sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Libya iç savaş ile birlikte yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadeleye devam ediyor. Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) tarafından yapılan açıklamada, salgına yönelik alınan tedbirler kapsamında 4 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildiği duyuruldu.

Yerel saatle 21.00- 06.00 arası uygulanan sokağa çıkma yasağının tam gün uygulanmasına karar verildiği ifade edildi. Buna göre söz konusu yasağın 4 gün uygulanacağı, şehirlerarası seyahatin de yasaklandığı aktarıldı.

Libya'da son 24 saatte 553 vaka tespit edilirken, virüs nedeniyle nedeniyle 7 kişi de hayatını kaybetti. Ülkede son verilerle birlikte toplam vaka sayısı 11 bin 834'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 210'a ulaştı.

Raed Mah'D Khalil Subaih
 

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