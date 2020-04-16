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Libya'da Hafter güçleri sivilleri vurdu: 1 ölü, 3 yaralı

Libya'da Hafter güçleri sivilleri vurdu: 1 ölü, 3 yaralı
Libya'da Hafter güçleri sivilleri vurdu: 1 ölü, 3 yaralı

Libya'da Halife Hafter'e bağlı güçlerin başkent Trablus'a grad füzeleri ile düzenlediği saldırıda aynı aileden 5 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti, 3 çocuk de yaralandı.

Libya'da Halife Hafter'e bağlı güçler, başkent Trablus'taki el-Sur yoluna attığı grad füzeler ile sivilleri hedef aldı. Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı Sağlık Bakanlığı Enformasyon Müdürü Emin el-Haşimi yaptığı açıklamada, Hafter güçleri tarafından atılan bir füzenin el-Sur yolunda bir eve isabet etmesi sonucu aynı aileden 5 yaşındaki bir çocuğun hayatını kaybettiğini, 3 çocuğun da yaralandığını belirtti. Haşimi, saldırıda yaralanan çocukların 2-9 yaş aralığında olduğunu ve ambulanslarla hastaneye kaldırıldığını aktardı.

Hamad Alnajjar

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