Libya'da Hafter güçlerine ait askeri uçak düştü

Libyanın başkenti Trablus güneyindeki Vadi el-Rabee bölgesinde Libya Ulusal Ordusu Komutanı Halife Hafter güçlerine ait askeri bir uçak, Ulusal Mutabakat Hükümetinin güçleri tarafından düşürüldü. Ulusal Mutabakat Hükümeti Güçleri Sözcüsü Muhamed Kanunu, Trablus'un güneyinde Hafter güçlerine ait bir uçağın düşürdüğünü doğruladı. Yerel medya ise savaş uçağının vurulmasından sonra pilotun uçaktan atlayarak, Hükümet güçlerine esir düştüğünü aktardı.

Dünya Sağlık Örgütü, Libya'da Halife Hafter güçlerinin başkent Trablus'a ilerlemesiyle başlayan çatışmalarda 4 Nisan'dan bu yana 121 kişinin hayatını kaybettiğini, 561 kişinin yaralandığını duyurdu. Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ile Trablus'u ele geçirmek için saldırı başlatan Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter arasında Trablus çevresinde çatışmalar 4 Nisan'da başlamıştı.

Hamad Alnajjar