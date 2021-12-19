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Libya'da hastanedeki tıbbi oksijen deposunda patlama

Libya'da hastanedeki tıbbi oksijen deposunda patlama
Libya'da hastanedeki tıbbi oksijen deposunda patlama

Libya’nın Gallo kentinde yer alan Gallo Merkez Hastanesi’ndeki tıbbi oksijen deposunda patlama meydana geldi.

Libya’da hastanedeki tıbbi oksijen deposunda patlama - Tıkla İzle

Libya'nın doğusundaki Gallo kentinde yer alan Gallo Merkez Hastanesi'ndeki tıbbi oksijen deposunda patlama meydana geldi. Patlama sonucu hastanede maddi hasar meydana geldiği ifade edilerek, hastanenin yarısının hizmet dışı kaldığı aktarıldı. Patlamada ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.

Patlamanın nedeni olarak söz konusu oksijen tanklarını takip eden ve bakımından sorumlu olan bir görevlinin bulunmaması olarak gösterildi. Hastanedeki patlama anı ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından anbean kayıt altına alındı.

Islam Alastrash

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