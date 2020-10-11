Libya'da kurtarılan Türk davul zurnayla karşılandı

Yaklaşık 8 aydır Libya'da Hafter güçleri tarafından alıkonulan Vakit Kiraz, Adana'nın Kozan ilçesinde yaşayan ailesine kavuştu.

Ailesinin davul zurnalarla karşıladığı Vahit Kiraz'ın eşi, kızları ve ailesi onu karşılarında görünce gözyaşlarını tutamadı. Kiraz ailesi duygusal anlar yaşadı. Vahit Kiraz, yaşadıklarını anlatmaya ayların yetmeyeceğini ifade ederek, “Ölümle kalım arasındaki mücadele anlatılmaz yaşanır. O an son duayı yapıyorsunuz. Bizi İHH, elçilik, konsolosluk, devletimiz, Kızılay kurtardı. Çok uğraştılar. Yaklaşık 8 ay içerde kaldım. Güneş görmedim. Biz 9 kişiydik, 4 kişi çıktık. Onlar içeride. Onların ailesi de gözü yaşlı bekliyor. Devletimiz de takip ediyor. Ben orada 40 yıldır restoran işletiyordum. Kebap işi yapıyordum. Adanalı ne yapar. O gün yolda bir çatışma oldu, bizim uçaklar onları vurdu. Onlardan 50 kişi öldü. Bizleri komple topladılar. At oynar eşek ölür, faturayı bize kestiler” dedi.

Geceden beri uyumadan eşini beklediğini anlatırken gözyaşlarını tutamayan Münevver Kiraz (60) ise, eşine kavuştuğu için çok mutlu olduğunu söyledi. Kızı Yasemin Arıkan da gözyaşları içinde çok mutlu olduğunu ifade etti.

Gelin Burcu Kiraz, “Cumhurbaşkanlığı, Dışişleri Bakanlığı ile irtibat kurduk. Orada elçilik aracılığı ile kefilleri var. Kefiller ve devletimiz sayesinde babamı kurtardık. Allah hepsinden razı olsun. Çok mutluyuz” dedi.

Yeğeni Ali Bozkır, “Konsolosluk, büyükelçilikle irtibata geçtik. Haber almaya başladık. Kefili yardımcı oldu. O gün bugündür yakınlarını bulduk. Yardımcı oldular. Çıktı çok şükür” diye konuştu.

Beril Solmuşgül - Emre Bozdemir