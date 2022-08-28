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Libya'da silahlı gruplar arasında çıkan çatışmada can kaybı 32'ye yükseldi

Libya'da silahlı gruplar arasında çıkan çatışmada can kaybı 32'ye yükseldi
Libya'da silahlı gruplar arasında çıkan çatışmada can kaybı 32'ye yükseldi

Libya'nın başkenti Trablus'un Bin Gaşir ve Sarim bölgelerinde 2 silahlı grup arasında çıkan çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısının 32’ye, yaralı sayısının ise 159’a yükseldiği açıklandı.

Libya'da silahlı gruplar arasında çıkan çatışmada can kaybı 32’ye yükseldi - Tıkla İzle

Libya'nın başkenti Trablus'ta silahlı gruplar arasında çıkan çatışmalarda can kaybı artıyor. Libya Sağlık Bakanlığı, çatışmalarda en az 32 kişinin hayatını kaybettiğini, 159 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

Libya Ulusal Birlik Hükümetine yakın Gıniva Tugayı ile Tobruk kentindeki Temsilciler Meclisi'nin başbakan olarak atadığı Fethi Başağa'ya yakın Komutan Eymen ed-Tacuri'ye bağlı silahlı grup arasında geçtiğimiz Cuma gecesi çatışma çıkmıştı.

ABD'nin Libya Büyükelçiliği ise çatışmalar nedeniyle endişeli olduğunu ifade ederken, Birleşmiş Milletler, Trablus'ta çatışmaların durması çağrısında bulunmuştu. İran da Libya'daki taraflara çatışmaları durdurma çağrısında bulunmuştu.

Muhammed Rabah
 

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