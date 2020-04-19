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Libya'da UMH güçleri BAE'ye ait SİHA'yı düşürdü

Libya'da UMH güçleri BAE'ye ait SİHA'yı düşürdü
Libya'da UMH güçleri BAE'ye ait SİHA'yı düşürdü

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçler, Libya’da Birleşik Arap Emirlikleri’ne ait olan bir SİHA’yı düşürdü.

Libya'da UMH güçleri BAE'ye ait SİHA'yı düşürdü - Tıkla İzle

Libya'nın Misrata, şehrinin güneydoğusunda yer alan Ebu Kıreyn bölgesinde Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçler, Darbeci General Hafter'i destekleyen Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait Çin, yapımı Wing Loong tipi silahlı insansız hava aracını (SİHA) düşürdüklerini duyurdu. UHM Sözcüsü Muhammed Kanunu, yaptığı açıklamada Misrata'nın güneydoğusunda yer alan Ebu Kıreyn bölgesinde Darbeci General Hafter'i destekleyen BAE'ye ait Çin, menşeili Wing Loong tipi bir SİHA'yı düşürdüklerini aktarırken, düşürülen SİHA'nın Ebu Kıreyn bölgesinin çevresinde bulunan sivil alanlara saldırılar düzenlediğini açıkladı.

Hamad Alnajjar
 

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