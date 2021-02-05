Libya'da yeni geçici hükümet kuruldu

Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde Libya Siyasi Diyalog Forumu (LSDF) üyelerinin oylaması sonucunda Libya'da önümüzdeki 24 Aralık'ta yapılması planlanan seçimlere kadar ülkeyi yönetecek geçici hükümet kuruldu. Libya'da Başkanlık Konseyi üyeleri ve Başbakan olmak üzere 4 yöneticinin yer alacağı yeni geçici hükümet için aday listeleri bu sabah itibariyle oylamaya açıldı. Libya'nın farklı bölgelerini temsil eden 74 üyenin katıldığı oylama sonuçlarına göre, Muhammed Menfi, Abdulhamid Dibeybe, Musa el-Koni ve Abdullah el-Lafi'nin bulunduğu liste, 74 üyeden 39'unun oyunu almayı başardı. Geçici yönetimin Başkanlık Konseyi'nin başına Muhammed Menfi getirilirken, Abdulhamid Dibeybe ise geçici başbakan seçildi. Musa el-Koni ve Abdullah el-Lafi de Başkanlık Konseyi yardımcıları oldu. Geçici hükümet, ülkeyi 24 Aralık'ta yapılacak ulusal seçimlere kadar yönetecek.

Geçici hükümetin kurulmasına ilişkin oylama, Libya'ya istikrar getirme umuduyla BM Genel Sekreteri'nin Libya Özel Temsilcisi Stephanie Williams'ın arabuluculuğuyla gerçekleştirildi.