İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Libya'da yeni geçici hükümet kuruldu

Libya'da yeni geçici hükümet kuruldu
Libya'da yeni geçici hükümet kuruldu

Libya'da 24 Aralık’ta yapılması planlanan seçimlere kadar ülkeyi yönetecek geçici hükümet kurulurken, geçici yönetimin başkanlığına Muhammed Menfi, başbakanlığa ise Abdulhamid Dibeybe seçildi.

Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde Libya Siyasi Diyalog Forumu (LSDF) üyelerinin oylaması sonucunda Libya'da önümüzdeki 24 Aralık'ta yapılması planlanan seçimlere kadar ülkeyi yönetecek geçici hükümet kuruldu. Libya'da Başkanlık Konseyi üyeleri ve Başbakan olmak üzere 4 yöneticinin yer alacağı yeni geçici hükümet için aday listeleri bu sabah itibariyle oylamaya açıldı. Libya'nın farklı bölgelerini temsil eden 74 üyenin katıldığı oylama sonuçlarına göre, Muhammed Menfi, Abdulhamid Dibeybe, Musa el-Koni ve Abdullah el-Lafi'nin bulunduğu liste, 74 üyeden 39'unun oyunu almayı başardı. Geçici yönetimin Başkanlık Konseyi'nin başına Muhammed Menfi getirilirken, Abdulhamid Dibeybe ise geçici başbakan seçildi. Musa el-Koni ve Abdullah el-Lafi de Başkanlık Konseyi yardımcıları oldu. Geçici hükümet, ülkeyi 24 Aralık'ta yapılacak ulusal seçimlere kadar yönetecek.

Geçici hükümetin kurulmasına ilişkin oylama, Libya'ya istikrar getirme umuduyla BM Genel Sekreteri'nin Libya Özel Temsilcisi Stephanie Williams'ın arabuluculuğuyla gerçekleştirildi.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.