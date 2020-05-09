Libya'daki Hafter saldırısında ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi

Libya'da Darbeci General Hafter'e bağlı güçlerin başkent Trablus'ta bulunan Mitiga Havalimanı ve çevresindeki sivil yerleşim bölgelerine 150'den fazla roketle saldırı düzenledi. Saldırıda Trablus'ta bulunan Souk El Cuma, Ebu Selim, Bab Bin Ghashir, El Farnac, El Sabaa, El Badri, El Cibs ve El Krimiya bölgeleri hedef alındı.

Ulusal Mutabakat Hükümeti, tarafından yapılan açıklamada Hafter'e bağlı milislerin Trablus'a gerçekleştirdikleri roketli saldırıda ölü sayısının 6'ya, yaralı sayısının 10'a yükseldiği duyuruldu. Saldırı sonucu Mitiga Havalimanı ve diğer bölgelerde büyük hasar meydana geldi.

Öte yandan, Birleşmiş Milletler (BM) Libya Destek Misyonu (UNSMIL), Libya'nın sivil tesislerine yapılan saldırıyı kınayarak, Mitiga Havalimanı'na gerçekleşen saldırıyı "korkunç" olarak nitelendirdi.

Hamad Alnajjar