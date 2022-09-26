Libya'dan Türkiye'ye getirilen hastalar dehşet anlarını anlattı: 'Akrabalarım gözümün önünde yandı'

Libya'da geçtiğimiz ay bir akaryakıt tankeri devrildikten sonra yaşanan patlamada can kayıpları yaşanırken çok sayıda kişi yaralandı. Ağır yaralanan kişilerden 7'si tedavi için Türkiye'ye getirildi. Vücudunda ciddi derecede yanık bulunan, hayati risk taşıyan 7 kişi için Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedaviye başlandı. Ekiplerin gece gündüz demeden hummalı bir şekilde arka arkaya gerçekleştirdiği operasyonlar sayesinde 1,5 aydır hastanede tedavi gören 7 kişiden 3'ü geçtiğimiz günlerde taburcu oldu. Hastanede tedavisi devam eden 4 kişinin duruma ilişkin Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Yanık Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Mustafa Turan bilgi verdi. Turan, yaralıların çok ağır, neredeyse kurtarılamayacak pozisyonda hastaneye ulaştığına dikkat çekerken, yaralılar patlamadaki dehşet anlarını İhlas Haber Ajansı'na anlattı. Mohammed Abdulselam Ateeq, patlamada yakınlarını kaybettiğini anlatırken duygusal anlar yaşadı.

Hasibe Karadağ - Alper Suat Tutaşı

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