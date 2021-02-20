Libya'nın yeni Başbakanı Dibeybe, Libya Özel Temsilcisi Kybis ile görüştü

Libya'da Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde düzenlenen Libya Siyasi Diyalog Forumu kapsamında 5 Şubat'ta Ulusal Birlik Hükümeti'nin Başbakanı seçilen Abdülhamid Dibeybe, BM Libya Özel Temsilcisi Jan Kubis ile bir araya geldi. Görüşmede, Libya'daki yönetim konusunda anlaşmaya varılan yol haritasının nasıl ileri götürüleceğine ilişkin hususlar ele alındı. Başbakan Dibeybe ayrıca, yeni hükümetten beklendiği üzere ülkede barış, istikrar ve kalkınmayı teşvik edecek metodolojiyi sundu. Dibeybe, son yıllarda siyasi ve güvenlik bakımından olumsuz etkilenen ülkedeki kaynakların, ulusal çıkarlara hizmet edecek şekilde kullanılması ve Libya'yı ulusal egemenliğine kavuşturma konusunda da iyimserliğini dile getirdi.

Islam Alastrash