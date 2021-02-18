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Libya'nın yeni geçici hükümeti Mısır'da

Libya'nın yeni geçici hükümeti Mısır'da
Libya'nın yeni geçici hükümeti Mısır'da

Libya’nın yeni geçici hükümeti Mısır’a ziyaret gerçekleştirerek, Mısır Cumhurbaşkanı Abdel Fattah El-Sisi ile bir araya geldi.

Libya'da 24 Aralık'ta yapılması planlanan genel seçimlere kadar ülkeyi yönetecek geçici hükümetin Başbakanı Abdulhamid Dibeybe Mısır'a geldi. Dibeybe, Mısır Cumhurbaşkanı Abdel Fattah El-Sisi ile bir araya gelirken, geçtiğimiz dönemde Libya krizini çözmek için Mısır'ın çabasını övdü. Dibeybe, Mısır ve Libya arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi için Mısır ile kapsamlı bir ortaklık kurmayı beklediklerini doğruladı.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdel Fattah El-Sisi ise, Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde Libya Siyasi Diyalog Forumu (LSDF) üyelerinin güvenini kazanması nedeniyle tebrik etti. El-Sisi, Mısır'ın Libya'da barış ve istikrarın olması için destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

Islam Alastrash

 

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