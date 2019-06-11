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Lice kırsalındaki operasyonda etkisiz hale getirilen gri kategorideki terörist belirlendi

Lice kırsalındaki operasyonda etkisiz hale getirilen gri kategorideki terörist belirlendi
Lice kırsalındaki operasyonda etkisiz hale getirilen gri kategorideki terörist belirlendi

İçişleri Bakanlığı, Lice kırsalındaki operasyonda etkisiz hale getirilen gri kategorideki teröristin; Rızgar Torhildan kod adlı Felat Kocakaya olduğu belirlendiğini açıkladı.

Lice kırsalındaki operasyonda etkisiz hale getirilen gri kategorideki terörist belirlendi - Tıkla İzle

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 03 Haziran 2019' da Diyarbakır Lice kırsalına yapılan operasyonda etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin daha Terörden Arananlar Listesinde 300 bin TL ödülle Gri kategoride yer aldığı tespit edildi.

Etkisiz hale getirilen gri kategorideki terörist; Rızgar Torhildan kod adlı Felat Kocakaya olduğu belirlendi.
Diyarbakır Lice kırsalındaki operasyonda gri kategoride yer alan Zinar kod adlı Yusuf Kayran'ın etkisiz hala getirildiği daha önce tespit edilmişti. Böylelikle 03 Haziran 2019 tarihinde iç güvenlik operasyonları kapsamında, Diyarbakır Lice kırsalında etkisiz hale getirilen Terörden Arananlar Listesinde 300 bin TL ödülle Gri kategoride yer alan terörist sayısı 2' ye çıkmış oldu.  

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