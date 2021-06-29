Lice'de 1 milyon 340 bin kök Hint keneviri ele geçirildi

Jandarma Genel Komutanlığı, operasyonla ilgili sosyal medya hesabından bilgi vererek, ele geçirilen kenevirlerin fotoğraflarını paylaştı. Jandarma Genel Komutanlığı resmi sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda, "İl Jandarma Komutanlığınca, Lice kırsalındaki Eren-2 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik narko-terörizmle mücadele operasyonu kapsamında, 1 milyon 340 bin kök kenevir, 150 bin kök skunk, 3 kilogram kubar esrar ve 800 metre sulama hortumu ele geçirilmiştir" ifadesine yer verildi.

Sedat Irmak