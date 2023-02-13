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Lice'de depremler sonrası obruklar meydana geldi

Lice'de depremler sonrası obruklar meydana geldi
Lice'de depremler sonrası obruklar meydana geldi

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Diyarbakır’ın Lice ilçesinde kaydedilen 3 ile 4 şiddeti arasındaki bağımsız depremler, derelerde obrukların oluşmasına sebep oldu.

Lice’de depremler sonrası obruklar meydana geldi - Tıkla İzle

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre son bir haftada merkez üssü Diyarbakır'ın Lice ilçesi Birlik ve Şenlik mahalleleri olan 8 deprem kaydedildi. Şiddeti 3 ila 4 arasında değişen depremler, Duru, Birlik ve Şenlik bölgesinde bazı yapılarda ciddi hasarlara neden oldu. Deprem nedeniyle Duru'ya bağlı Işıkten mezrasından geçen bir derede ise obruk oluştu. Obruk deredeki suyu içerisine çekmeye devam ediyor.

Murat Başal - Mustafa Kurtulan
 

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