Lider Alanyapor puan kaybetti

Maçtan dakikalar

1. dakikada Traore'nin pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Fernando'nun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

23. dakikada sağ kanattan Juanfran'ın yaptığı ortada ön direkte topla buluşan Bakasetas'ın topuk vuruşunu kaleci Samassa iki hamlede kontrol etti.

41. dakikada Alanyaspor atağında Juanfran'ın kale sahasına yaptığı ortada Cisse topukla vuruşunu yaptı ancak top kaleye gitmedi. Sonrasında ise Fernandes'in ortasıyla topla buluşan Bakasetas'a savunma vuruş izni vermedi.

45. dakikada Bakasetas'ın ortasında Welinton topu arka direğe yolladı. Müsait durumda bulunan Fernandes'in kafa vuruşunda top yandan dışarı gitti.

49. dakikada Juanfran'ın taç atışında, Fernandes ceza sahası içerisinde topla buluştu ve topu ceza sahası dışındaki Ceyhun'a çıkardı. Ceyhun'un sert şutunda top yan direğe çarparak oyun alanına döndü.

50. dakikada Alanyaspor'da Efecan'ın cezasına girdikten sonra son çizgiden dışarı çevirdi. Savunmanın uzaklaştırdığı topta N'Sakala topla buluştu ve ceza sahası dışından sert vurdu ancak kaleci Samassa topa çok iyi uzanarak kornere çeldi.

54. dakikada Sivasspor savunmasından topu çalan Ceyhun sağ çaprazdan kaleye çok sert vurdu ancak kaleci Samassa topu güçlükle kornere çeldi.

61. dakikada ani gelişen Alanyaspor atağında Efecan'ın sağ kanattan yaptığı ortaya iyi yükselen Papiss Cisse kafayı vurdu ve topu ağlara gönderdi. 1-1

69. dakikada Alanyaspor atağında ceza sahasının sağ tarafında topla buluşarak rakibinden sıyrılan Cisse arka direğe ortaladı fakat savunma topu kornere attı.

76. dakikada ani gelişen Sivasspor atağında savunmanın arkasına atılan pasla kaleciyle karşı karşıya kalan Yatabare vuruşunu yaptı ancak Marafona topu kornere çeldi.

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Halil Umut Meler, Cevdet Kömürcüoğlu, Ekrem Kan

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran (Salih Uçan dk. 61), Fabrice N'Sakala, Welinton Silva, Steven Caulker, Manolis Siopis, Ceyhun Gülselam (Djalma Campos dk. 82 ), Efecan Karaca, Papiss Cisse, Junior Fernandes (Yacine Bammou dk. 72), Anastasios Bakasetas

Yedekler: Haydar Yılmaz, Kaan Kanak, Giorgos Tzavellas, Tayfur Bingöl, Umut Güneş, Onur Bulut, Musa Çağıran

Teknik Direktör: Erol Bulut

Demir Grup Sivasspor: Mamadou Samassa, Caner Osmanpaşa, Marcelo Goiano, Aaron Appindangoye, Uğur Çiftçi, Abdou Traore (Isaac Cofie dk. 65 ?), Mert Hakan Yandaş (Armin Djerlek dk. 90 ?), Erdoğan Yeşil Yurt (Arouna Kone dk. 45), Hakan Arslan, Mustapha Yatabare, Fernando Andrade

Yedekler: Ali Şaşal Vural, Fatih Aksoy, Paul Papp, Ziya Erdal, Volkan Eğri, Hugo Vieira

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay



Goller: Fernando (dk. 1) (Sivasspor), Cisse (dk. 61) (Alanyaspor)

Sarı kartlar: Bakasetas, Juanfran, Welinton Silva (Alanyaspor), Uğur Çiftçi, Mamadou Samassa, Mustapha Yatabare, Volkan Eğri (Yedek kulübesi), (Sivasspor)