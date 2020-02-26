Lider Anadolu Efes, Alba Berlin'e konuk olacak

THY Euroleague'in 26. haftasında Anadolu Efes, yarın TSİ 22.00'de deplasmanda Alman temsilcisi ALBA Berlin ile karşılaşacak. Euroleague'de 25 haftanın ardından Efes 22 galibiyet, 3 mağlubiyet ile liderlik koltuğunda oturuyor. Berlin ise 9 galibiyet, 16 mağlubiyet ile 14. sırada yer alıyor.

Avrupa arenasındaki 684. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 683 karşılaşmada 386 galibiyet ve 297 yenilgi aldı. 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı Euroleague'de ise 436. karşılaşmasını oynayacak olan lacivert-beyazlılar, bu kupada bugüne kadar oynadığı 435 müsabakada 229 galibiyet ve 206 yenilgi elde etti.

10. RANDEVU

Alba Berlin ile Anadolu Efes, Euroleague'de bugüne kadar 9 kez karşılaştı. Lacivert-beyazlılar söz konusu müsabakaların 8'inde parkeden galip ayrılan taraf olurken, Alman ekibi 1 kez kazanabildi. Efes, sezonun ilk yarısında Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı uzatmalar sonunda 106-105'lik skorla kazanmıştı.

10 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ VAR

Son olarak evinde CSKA Moskova'ya mağlup olan Efes, bu maçtan sonra oynadığı 10 karşılaşmayı da kazandı. Lacivert-beyazlılar, Alman ekibi karşısında serisini sürdürerek liderliğini pekiştirmek istiyor. Efes, ALBA Berlin maçının ardından yine deplasmanda oynayacak. Ergin Ataman'ın öğrencileri haftaya Maccabi Tel Aviv'e konuk olduktan sonra 3 maçını içeride oynayacak.

Ligde Anadolu Efes 87.1 sayı, 33.6 ribaund ve 17.7 asist ortalamalarıyla, ALBA Berlin ise 85.1 sayı, 33.5 ribaund ve 19.6 asist ortalamalarıyla mücadele ediyor.

Oğuzhan Ort