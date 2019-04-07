Lider Başakşehir, Konyaspor engelini rahat geçti

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Medipol Başakşehir, Atiker Konyaspor'u ağırladı. Ev sahibi ekip müsabakadan 2-0 galip ayrılarak liderliğini sürdürdü.

Maçtan dakikalar

18. dakikada sağ kanatta topla buluşan Visca'nın ceza sahası içine yerden çevirdiği topu kontrol eden Elia'nın düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti ancak hakem Serkan Çınar VAR'ın uyarısıyla golü ofsayt gerekçesiyle iptal etti.

24. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Visca'nın şutu direğin yanından auta çıktı.

30. dakikada sol kanattan ceza sahası içine giren Elia'nın ortasını kaleci Serkan kornere çeldi.

32. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan İrfan'ın şutunu kaleci Serkan son anda kornere çıkardı.

50. dakikada sağ kanattan ceza sahası içine kat eden Robinho'nun verdiği pasta topla buluşan Mossoro meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 1-0

59. dakikada sol kanattan Milosevic'in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Filipovic'in kafasında top üstten auta çıktı.

69. dakikada Mossoro'nun pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Visca'nın şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0

76. dakikada savunmadan seken topla buluşan Jevtovic'in sert şutunu kaleci Mert kornere çeldi.

89. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Zuta'nın şutunu Mert kornere çıkardı.

Stat: 3. İstanbul Fatih Terim

Hakemler: Serkan Çınar, Tarık Ongun, Kemal Yılmaz

Medipol Başakşehir: Mert, Caiçara, Mahmut, Attamah, Clicy, Emre Belözoğlu, Visca, İrfan Can Kahveci, Mossoro, Elia, Robinho

Yedekler: Volkan, Bajic, Adebayor, Kudriashov, Napoleoni, Demba Ba, Soner, Uğur, Serdar, Alpaslan

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Konyaspor: Serkan, Opanasenko, Ali Turan, Filipovic, Zuta, Jonsson, Jevtovic, Amir, Milosevic, Fofana, Jahovic

Yedekler: Mahmut, Selim, Yatabare, Hurtado, Mücahit, Ferhat, Mücahit

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Sarı kartlar: Emre (Medipol Başakşehir), Amir (Konyaspor)

Emre formasını yırttı

Medipol Başakşehir'in tecrübeli futbolcusu Emre Belözoğlu, gördüğü sarı kart sonrası sinirlenerek formasını yırttı.

Spor Toto Süper Lig'de oynanan Medipol Başakşehir-Konyaspor mücadelesinin 41. dakikasında Emre Belözoğlu rakip futbolcuya yaptığı müdahale sonrası hakem Serkan Çınar tarafından sarı kartla cezalandırıldı. Verilen karta tepki gösteren Belözoğlu sinirini formasından çıkardı. Formasını çekiştirirken yırtan futbolcu maçın kalan süresinde oyuna bu şekilde devam etti.

Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu