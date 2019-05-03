Lider Başakşehir'e Sivas'ta darbe

Maçtan dakikalar

11. dakikada İrfan, sağ kanatta topu alıp hızlı bir şekilde ilerleyerek topu sert bir şutla kaleye gönderdi. Tolgahan topu kontrol etmeyi başardı.

16. dakikada Douglas sağ kanatta elde ettiği topu ceza sahası dışından kaleye gönderdi. Mert topu kontrol etti.

20. dakikada Visca savunma arkasına kaçan İrfan'a hızlı bir pas attı, İrfan topu kontrol edip kaleye göndermek istedi fama savunmadan dönen top kornere gitti.

31. dakikada Papp'nin ceza sahası içerisine yaptığı ortasında Özer topa vurdu top auta çıktı.

50. dakikada Elia sol kanatta kazandığı top ile ceza sahası dışından kaleye uzun bir şut çekti. Top, Tolgahan'da kaldı.

53. dakikada Sivassporlu Emre Kılınç'ın ceza sahası dışından çektiği uzun şutta top auta çıktı.

58. dakikada Visca topla ceza sahasına girip topu Elia'ya gönderdi. Elia gelişine sert şutunda top Tolgahan'da kaldı.

69. dakikada Visca'nın korner vuruşunda Serdar topa yükselerek kafa şutu çekti. Top auta çıktı.

70. dakikada kaleye yakın mesafede topla buluşan Visca'nin şutunda Tolgahan topu çıkartmayı başardı.

75. dakikada Bajic yapılan ortada topa kafası ile dokunda. Top az farkla dışarı çıktı.

Stat: Sivas 4 Eylül

Hakemler: Halil Umut Meller, Mustafa Emre Eyisoy, Cevdet Kömürcüoğlu

DG Sivaspor: Tolgahan, Uğur, Mattias, Papp, Oliveira, Özer (Muhammet dk. 83 ?), Rybalka (Fatih dk. 90 ?), N'dinga, Douglas, Diabate, Emre (Ziya dk. 89 ?)

Yedekler: Ali, Kone, Mert, Erdoğan, Torje

Teknik Direktör: Ersel Uzğur

Medipol Başakşehir: Mert, Clichy, Mahmut, Serdar, Souza, Emre, Visca, Elia (Bajic dk. 60), İrfan (Costa dk. 78), Soner, Robinho (Stefano dk. 61)

Yedekler: Volkan, Attamah, Ferod, Jolic

Teknik Direktör: Abdulllah Avcı

Sarı kartlar: Özer, Oliveira, N'dinga (DG Sivasspor), Robinho, Elia, Soner, Emre (Medipol Başakşehir)

Samsunspor Ümraniyespor maçını beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz

Digitürk tek maç satın alma işlemi nasıl yapılır?

Digitürk üzerinden tek maç satın alabilir ve maçları izleyebilirsiniz. Tek maç satın almak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Satın almak için tıklayınız