Lider Beşiktaş dolu dizgin

Rizespor 2 - 3 Beşiktaş

Maçtan dakikalar (İkinci Yarı)

55. dakikada sağ kanattan Remy'nin ortasında ceza sahası içinde Samudio'nun şutunu kaleci Ersin kornere çeldi.

57. dakikada Welinton'un uzun pasında topla buluşan Gökhan Töre'nin ceza sahasına girip sağ çaprazdan şutunda top filelerle buluştu. 0-2

59. dakikada ceza sahasında topla buluşan Remy'nin şutu ağlara gitti ancak gol ofsayt gerekçesiyle değer kazanmadı.

75. dakikada kontraya çıkan Beşiktaş'ta Ljajic'in pasında sağ kanatta topu alan Ghezzal'ın ceza sahasına girip çaprazdan şık vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-3

81. dakikada topla beraber ceza sahasına giren ve kaleci Gökhan ile karşı karşıya kalan Ljajic'in şutunu Gökhan kornere çeldi.

87. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından İsmail Köybaşı serbest vuruştan topu filelere gönderdi. 1-3

89. dakikada sağ kanattan Morozyuk'un kullandığı serbest vuruşta kale önünde Djokovic, kafayla topu ağlara yolladı. 2-3



Maçtan dakikalar(İlk Yarı)

15. dakikada N'Sakala'nın pasında topla buluşan N'Koudou'nun şutunda top kaleci Gökhan'da kaldı.

16. dakikada sağ kanattan son çizgiye inen Rachid Ghezzal'in pasında kale önünde N'Koudou'nun vuruşunda top filelerle buluştu. 0-1

17. dakikada Adem Ljajic'in şutunda meşin yuvarlak bir kez daha filelerle buluştu ancak VAR'ın uyarısı üzerine ofsayt gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı.

38. dakikada sağ kanattan gelişen Rizespor atağında Remy'nin pasında Talbi'nin vuruşunda top üstten auta çıktı.

44. dakikada Rizespor kalesinde yaşanan karambolde topu önünde bulan Atiba'nın şutu ağlara gitti. Ancak VAR'dan gelen uyarının ardından gol iptal edildi.

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Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Ali Saygın Ögel, Mustafa Savranlar

Çaykur Rizespor: Gökhan, İsmail, Selim, Talbi, Baiano (Morozyuk dk. 46), Yasin (Remy dk. 16), Boldrin (Andrade dk. 79), Sabo (Donsah dk. 67), Michalak (Abdullah dk. 46), Djokovic, Samudio

Yedekler: Tarık, Melnjak, Emir, Skoda

Teknik Direktör: Bülent Uygun

Beşiktaş: Ersin, Dorukhan, Vida, N'Sakala, Welinton Silva, Adem Ljajic (Mensah dk. 84 ?), Atiba (Montero dk. 78), Ghezzalx, Josef De Souza, N'Koudou, Gökhan Töre (Larin dk. 62)

Yedekler: Utku, Emre Bilgin, Serdar, Bilal, Rıdvan Yılmaz

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Goller: İsmail (dk. 87), Djokovic ( (Çaykur Rizespor), N'Koudou (dk. 16) Gökhan Töre (dk. 57), Ghezzal (dk. 75) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Djokovic (Çaykur Rizespor), Adem Ljajic (Beşiktaş)



Hasan Fehmi Demir - Oğuz Bal - Kubilay Ateş