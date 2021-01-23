Lider Beşiktaş ilk yarının son sınavında

Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 4-1 mağlup eden ve zirvedeki yerini koruyan Beşiktaş, Fenerbahçe'nin Sivasspor deplasmanında aldığı beraberlikle puan farkını 2 yaptı. Süper Lig'de sezonun ilk yarısının son karşılaşmasında Göztepe'yi konuk edecek olan siyah-beyazlılarda hedef 3 puan. Sezona İlhan Palut yönetiminde başlayan Göztepe, teknik direktörlük koltuğuna Ünal Karaman'ı oturturken, tecrübeli teknik adam yeni takımıyla ilk maçında boy gösterecek. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın da siyah-beyazlı takımın başında ilk kez Göztepe'ye karşı sahaya çıkacak. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında İzmir temsilcisi, sahasında oynanan karşılaşmada Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ederken, bu maçın ardından Sergen Yalçın, siyah-beyazlı ekibe imza atmıştı.

Göztepe 19 senedir deplasmanda kazanamıyor

İki ekip bugüne kadar resmi karşılaşmalarda 71 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 38'ini Beşiktaş kazanırken, 12 mücadeleden ise Göztepe galibiyetle ayrıldı. 21 maçta taraflar birbirlerine üstünlük kuramadı. Beşiktaş'ın sahasında oynanan 36 maçta ise siyah-beyazlılar 23 kez galip geldi. 10 müsabaka berabere biterken, Göztepe 3 defa kazandı.

İzmir ekibi, Beşiktaş deplasmanında en son 27 Nisan 2002 tarihinde üç puana ulaştı. Bu tarihten sonra İstanbul'da oynanan 4 maçta da Beşiktaş rakibine puan şansı tanımadı. Bu karşılaşma öncesinde Beşiktaş'ta eksik isim bulunmazken, Göztepe'de Dzenan Burekovic'in sakatlığı bulunuyor.

Yarın saat 19.00'da Vodafone Park'ta oynanacak olan karşılaşmayı Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkaya ve Mehmet Kısal yapacak.

Beşiktaş'ın, Göztepe karşısındaki muhtemel 11'i şu şekilde:

"Ersin - Rosier, Vida, Montero (Welinton), Rıdvan - Josef, Ghezzal, Atiba, Mensah, Larin - Aboubakar."

Bozhan Memiş

