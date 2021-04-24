Lider evinde hata yapmadı

Maçtan Dakikalar

1'Maç başladı

2. dakikada Gökhan Töre ile duvar pası yaparak ceza alanı içine giren Adem Ljajic, Kvrzic'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Cüneyt Çakır, penaltı kararı verdi.

4. dakikada beyaz noktaya gelen Ghezzal, topu kalecini kalecinin solundan filelerle buluşturdu. 1-0

6. dakikada sol kanattan gelişen Kayserispor atağında Alibec'in ortasına penaltı noktasına yakın bir yerden Pedro Henrique vurdu ve takımına eşitliği getiren golü kaydetti. 1-1

12. dakikada Josef'ten seken topu alan Karlo Muhar'ın ceza sahası dışından çektiği sert şut az farkla yan ağlarda kaldı.

13. dakikada yay üzerinde topla buluşan Ghezzal pasını Adem Ljajic'e çıkardı. Ljajic de sol kanattan ceza alanına bindirme yapan N'Koudou'ya aktardı. Bu futbolcunun sağ çapraz dar açıdan çektiği şutta top filelere gitti. 2-1

18. dakikada Attamah'ın pas hatasında topu kapan Gökhan Töre'nin şutu, Kayseri savunmasına da çarpıp kornere çıktı.

19. dakikada Ghezzal'ın kullandığı korner atışında Josef'in kafa vuruşunda top az farkla direğin üstünden auta çıktı.

45'İlk yarı sona erdi

46' İkinci yarı başladı

65. dakikada sağ taraftan Ghezzal'ın uzak direğe kestiği ortayı savunma arkasında N'Koudou tamamladı ve topu filelere gönderdi. 3-1

78. dakikada Ghezzal'ın ortasında rakibinde şık bir çalımla sıyrılan Gökhan Töre'nin sert şutunu kaleci Doğan son anda kornere çeldi.

90+1. dakikada Kayserispor'un kazandığı serbest vuruşta, Henrique'nin şutu az farkla üstten auta çıktı.

90+5. dakikada hızlı gelişen Beşiktaş atağında, Rosier'in sağ kanattan ortasını kaleci Doğan, kalesini terk ederek arka direkte boş bulunan N'Koudou ve Gökhan Töre'ye gelmeden savuşturdu.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Montero, N'Sakala, Josef, Necip (Dorukhan dk. 82 ?) Adem Ljajic (Mensah dk. 73), Ghezzal, N'Koudoux, Gökhan Töre

Yedekler: Utku, Emre Bilgin, Serdar Saatçı, Bilal Ceylan, Rıdvan Yılmaz

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

HK Kayserispor: Doğan, Kvrzic (Ramazan Civelek dk. 46), Nehuen Paz, Kolovetsios, Aziz Behich, Joseph Attamah (Emre Demir dk. 46), Karlo Muhar, Aaron Lenon (Sabovic dk. 81 ?), Alibec (Melih Okutan dk. 62), Pedro Henrique, İlhan Parlak (Luckassen dk. 75)

Yedekler: Lung, İsmail Çipe Yasir, Nurettin Korkmaz, Anton Maglica

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Goller: Ghezzal (dk. 4 pen), N'Koudou (dk. 13 ve 65) (Beşiktaş), Pedro Henrique (Kayserispor)

Sarı kartlar: Josef, Rosier, Necip, Montero (Beşiktaş), Henrique (Kayserispor)

Güven Mert Ercan - Mehmet Şirin Topaloğlu