Lider, Gaziantep'te bir puana razı!

5. dakikada Trabzonspor'un kullandığı köşe atışı sonrası topla buluşan Visca'nın ceza sahasının hemen dışından vurduğu şut savunmadan sekti.

8. dakikada Trabzonspor'un Abdülkadir Ömür ile ceza yayı üzerinden kullandığı serbest vuruşta top üstten auta çıktı.

16. dakikada sol kanattan verilen pasla ceza sahası önünde topla buluşan Muhammet Demir'in şutu yandan az farkla auta çıktı.

18. dakikada Visca'nın sıfırdan kale önüne çevirdiği topa Cornelius kafayı vurdu, direğe çarparak kaleye yönelen meşin yuvarlağı Günay yumruklarıyla uzaklaştırdı.

26. dakikada çalımlarla rakip kaleye yönelen Figueiredo'nun yerden uzak köşeye plase vuruşunu kaleci Uğurcan kornere çeldi.

29. dakikada ceza sahası önüne topla buluşan Abdulkadir'in sert vuruşu yerden sektikten sonra direğin hemen yanından dışarı çıktı.

33. dakikada tek paslarla ceza sahasına giren Gaziantep FK'da topla buluşan Muhammet Demir'in penaltı noktasından yaptığı vuruş Uğurcan'ın müdahalesinin ardından direğe çarptı.

42. dakikada Hamsik'in pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Visca topa istediği gibi vuramayınca meşin yuvarlak kaleci Günay'da kaldı.

45. dakikada ceza yayı hemen dışında topla buluşan Nwakaeme'nin yerden köşeye sert vuruşunu kaleci Günay son anda çeldi.

50. dakikada Visca'nın sıfıra inip yaptığı ortada penaltı noktası üzerinde önünde topu bulan Nwakaeme'nin sert şutu savunmadan döndü.

52. dakikada sağ kanattan gelişen Trabzonspor atağında Peres'in ceza sahasına çevirdiği topa Visca'nın yaptığı sert vuruş bir kez daha savunmadan döndü.

53. dakikada gelişen Gaziantep atağında Figueiredo'nun kaleciden dönen sert şutunu Muhammet tamamlayarak ağlara gönderdi ancak ofsayt bayrağı kalktı.

66. dakikada Peres'in sağ kanattan kale önüne çevirdiği tehlikeli topu kaleci Günay rakipten önce araya girerek uzaklaştırdı.

78. dakikada ceza sahası hemen dışı sağ çaprazında topla buluşan Abdulkadir'in vuruşu üstten auta çıktı.

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Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Erkan Özdamar, Hakan Yemişken, Caner Özaral

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Stelios Kitsiou, Ertuğrul Ersoy, Steven Caulker, Alin Tosça, Angelo Sagal (Halil İbrahim Pehlivan dk. 83 ?), Furkan Soylap (Recep Niyaz dk. 72), Doğan Erdoğan, Alexandru Maxim, Joao Figueiredo (Amedej Vetrih dk. 89 ?), Muhammet Demir

Yedekler: Mustafa Bozan, Pawel Olkowski, Oğuz Ceylan, Ahmed El Messaoudi, Mirza Cihan, Alexander Merkel, Luka Stankovski

Teknik Direktör: Erol Bulut

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Stefano Denswil, Hüseyin Türkmen, Vitor Hugo, Brunu Peres, Marek Hamsik (Jean Kouassi dk. 77), Dorukhan Toköz (Berat Özdemir dk. 70), Abdulkadir Ömür (Yunus Mallı dk. 89 ?), Anthony Nwakaeme, Edin Visça, Andreas Cornelius (Fode Koita dk. 89 ?)

Yedekler: Erce Kardeşler, İsmail Köybaşı, Ahmetcan Kaplan, Tymoteusz Puchacz, Serkan Asan, Yusuf Erdoğan,

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Sarı kartlar: Ertuğrul Ersoy, Figueiredo, Sagal (Gaziantep FK) Peres (Trabzonspor)

- Said Vakkas Yağcı - Lider Olgun -

