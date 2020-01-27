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Lider Sivasspor son anda puanı kaptı! Maç sonucu: Sivasspor 1 - 1 Rizespor

Lider Sivasspor son anda puanı kaptı! Maç sonucu: Sivasspor 1 - 1 Rizespor
Lider Sivasspor son anda puanı kaptı! Maç sonucu: Sivasspor 1 - 1 Rizespor

Süper Lig´in 19. hafta maçında lider DG Sivasspor, Çaykur Rizespor ile 16. kez karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

Süper Lig'in 19. haftasında lider D.G. Sivasspor, Çaykur Rizespor'u evinde konuk etti. Müsabaka 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

SİVASSPOR 1 - 1 RİZESPOR

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

24. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Mert Hakan uzun bir şutla topu kaleye göndermek istedi. Top üstten dışarı çıktı.

31. dakikada ceza sahası dışında topla buluşup Kone, kaleye uzun bir şut çekti. Top direktör döndü.

36. dakikada Yatabare, ceza sahasının sol çaprazından kullandığı vole vuruşunda kaleci Gökhan topu kontrol etmeyi başardı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

46. dakikada ceza sahasının dışında topla buluşan Kone, sert bir şutla topu ağlarla buluşturdu. VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesi ile gol geçerli sayılmadı.

52. dakikada ceza sahasının sağ tarafında topla buluşan Kone, topu kalenin önüne ortaladı. Mert Hakan'ın kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

57. dakikada ceza yayının ardında topla buluşan Boldrin'in sert şutunda top direkten döndü.

60. dakikada Boldrin'in pasında ceza sahasında topla buluşan Harmash, topu çevirip kaleye şutunu çekti. Top ağlarla buluştu. 0-1

78. dakikada Ziya'nın sol kanattan yaptığı ortasında Fatih topla buluştu. Fatih kale çizgisine yakın bir noktadan topu kaleye göndermek istedi. Top direkten döndü.

80. dakikada yapılan ortayı değerlendiren Hakan'ın şutunda kaleci Gökhan topu çıkartmayı başardı.
90+3. dakikada Mert Hakan'ın ortasında Appindangoye kafayı vurdu. Kaleciden seken topu takip eden Yasin topu ağlarla buluşturdu. 1-1

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, İbrahim Çağlar Uyarcan, Ali Saygın Öğel

D.G. Sivasspor: Samassa, Ziya, Caner, Aaron, Papp (Yasin dk. 65), Fatih, Mert Hakan, Hakan, Emre, Yatabare, Kone (Traore dk. 78)

Yedekler: Muammer, Cofie, Armin, Furkan, Claudemir, Ali, Volkan

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Abarhoun, Talbi, Melnjak, Oğuz (Vetrih dk. 83 ?),Abdullah, Oğulcan (Harmash dk. 46), Umar (Samudio dk. 89 ?), Boldrin, Skoda

Yedekler: Atakan, Tarık, Segov, Burak, Zafer, Sasse, Orhan, Mendes

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Goller: Harmash (dk. 60) (Çaykur Rizespor), Yasin (dk. 90+3) (D.G. Sivasspor)

Sarı kartlar: Skoda, Talbi, Boldrin, Vetrih, Gökhan (Çaykur Rizespor), Mert Hakan, Yatabare (D.G. Sivasspor)

Sivasspor 1 - 0 Rizespor
ETKİLİ VURUŞ! Kaleye oldukça uzak bir mesafede topla buluşan Mert Hakan Yandaş önünü boşaltıp şutunu attı ancak top üstten dışarı gidiyor.

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