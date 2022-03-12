Lider Trabzonspor şampiyonluk yoluna dolu dizgin devam ediyor

Maçtan Dakikalar

1'Maç başladı

20. dakikada sağ taraftan Peres'in ceza sahası içine gönderdiği topu İrfan Can yumrukladı. Savunmaya çarpıp boşta kalan meşin yuvarlağı kaleci İrfan Can kontrol etti.

21. dakikada Cornelius'in ceza sahası sol çaprazından sert şutu kaleci İrfan Can'da kaldı.

23. dakikada Göztepe, sol taraftan korner atışı kullandı. Savunmanın karşılamak istediği top bir anda Berkan'ın önüne düştü. Kafa vuruşunda ise Uğurcan Çakır parmaklarıyla meşin yuvarlağa müdahale ederek mutlak golü önledi.

24. dakikada Edin Visca'nın derinlemesine pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Nwakaeme'nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci İrfan Can'ın ayaklarından geri döndü.

31. dakikada Göztepe'de savunma arkasına sarkan Halil Akbunar, rakibinden sıyrılıp kaleci Uğurca Çakır ile karşı karşıya kaldı. Ayağının içiyle vuruşunda ise meşin yuvarlak kalecinin solundan ağalarla buluştu. 0-1

34. dakikada Cornelius ceza yayı üzerinde topu Nwakaeme ile buluşturdu. Nwakaeme'nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci İrfan Can'ın solundan ağalarla buluştu. 1-1

37. dakikada Visca yarı sahadan aldığı topla birlikte Göztepe ceza sahası içine girdi. Kaleci ile karşı karşıya kalan Visca, meşin yuvarlağı arkadaşı Abdulkadir Ömür'e bıraktı. Abdulkadir'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1

43. dakikada hızlı gelişen Göztepe atağında sol kanattan topu alan Berkan son çizgiye inip ceza sahası içindeki Soner'e gönderdi. Soner'in düzgün vuruşunda kaleci Uğurcan topa müdahale etse de meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-2

45'İlk yarı sona erdi

46' İkinci yarı başladı

49. dakikada Nwakaeme'nin pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Djaniny, kaleci İrfan Can'ı çalımlayarak meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 3-2

53. dakikada Visca'nın penaltı noktasına yerden pasında topu iyi takip eden Abdulkadir Ömür, meşin yuvarlağı ağalarla buluşturdu. 4-2

76. dakikada Nwakaeme'nin pasında ceza sahası içine giren Visca'nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci İrfan Can'ın sağından auta çıktı.

90+1. dakikada ani gelişen Trabzonsor atagından Visca'nın pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Bakasetas'dan önce kaleci İrfan Can meşin yuvarlağı kontrol etti.

Stat: Medical Park

Hakemler: Ali Şansalan, Kemal Yılmaz, Yusuf Bozdoğan

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Peres, Denswil, Ahmetcan Kaplan, Trondsen (Yusuf Erdoğan dk. 46), Berat (Dorukhan dk. 46), Siopis, Abdulkadir Ömür (Bakasetas dk. 75), Visca, Nwakaeme (Kouassi dk. 82 ?), Cornelius (Djaniny dk. 46)

Yedekler: Erce, Hüseyin Türkmen, Koita, Yusuf Erdoğan, İsmail Köybaşı, Serkan Asan

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Göztepe: İran Can, Kerim Alıcı, Dino Arslanagic, Angel, Berkan Emir, Obinna Nwobodo, Aytaç Kara (Tijanic dk. 65), Halil Akbunar, Soner Aydoğdu (Yalçın Kayan dk. 78), Ndiaye, Di Santo (Jahovic dk. 78)

Yedekler: Kenan, Kahraman, Rodrigues, Rudi Baku, Atakan, Yusuf Talum, Murat Paluli

Teknik Direktör: Stjepan Tomas

Goller: Halil Akbunar (dk. 31), Soner (dk. 43) (Göztepe), Nwakaeme (dk. 34), Abdulkadir Ömür (dk. 37 ve 53), Djaniny (dk. 49) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Uğurcan Çakır, Nwakaeme (Trabzonspor), Aytaç Kara, Berkan Emir (Göztepe)

Gökmen Şahin