Lideri yakalanan Sinaloa Karteli Meksika'da terör estiriyor: 7 yaralı

Meksika ordusunu Sinaloa eyaletindeki Culiacan ve çevre şehirlerde sabahın erken saatlerinde düzenlediği operasyonda “El Chapo” lakaplı Meksikalı ünlü uyuşturucu baronu Joaquin Guzman'ın oğlu Sinaloa Karteli lideri “El Raton” lakaplı Ovidio Guzman'ın yakalanmasının ardından sokaklar karıştı. Kartel üyeleri Sinaloa eyaletinde Culiacan ve Mazatlan başta olmak üzere bir çok kentte terör estirirken, ülkede patlak veren şiddet olaylarında şu ana kadar 7 polis yaralandı. Kartel üyeleri şehirlerde, araçları ve işyerleri ateşe verirken, güvenlik güçleri çatışmaya girdi.

Sinanloa'da eğitime ara verildi, resmi kurumlarda hizmetler askıya alındı

Sinaloa Valisi Ruben Rocha Moya yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin yürüttüğü operasyonlar ve suç gruplarının şiddetli tepkisi nedeniyle vatandaşlara olaylar sona erene kadar evlerinden çıkmamalarını tavsiye etti. Eyalet genelinde eğitime ara verilirken, vergi daireleri, seçim kurumu ve bankalar gibi kamu kurumlarında hizmet askıya alındı.

Hapishanede tutuklu kartel üyeleri ayaklandı

Guzman'ın yakalanması Culiacan Hapishanesi'nde tutuklu bulunan kartel üyelerinin isyan çıkarmasına neden oldu. Görgü tanıkları, hapishaneden alev ve dumanların yükseldiğini ve silah seslerinin geldiğini ifade etti.

Sinaloa Eyaleti Kamu Güvenliği Bakanı Cristobal Castaneda, Culiacan Hapishanesindeki olayın mahkumların bir firar girişimi olduğunu ifade ederek, herhangi bir can kaybı olmaksızın durumun şu anda kontrol altına alındığını söyledi.

Olay üzerine Culiacan Havaalanı yönetimi, tüm ticari ve genel havacılık uçuşlarının askıya alınarak havaalanının ulaşıma kapatıldığını açıkladı. Kısa süre içinde Mazatlan Havaalanı'nın da uçuşlar askıya alındı.

Guzman Mexico City'e nakledildi

Sinaloa Karteli lideri Guzman yakalanmasının ardından Culiacan Havaalanı'ndan askeri uçağa bindirilerek başkent Mexico City'e nakledildi. Guzman'ın Mexico City'de bulunan 1 numaralı askeri kışlada tutulduğu belirtildi.

Saim Sevinç

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