Liderlerden eski Zimbabve Devlet Başkanı Mugabe için taziye mesajı

Zimbabve'yi 1980 yılında bağımsızlığa sürükleyen ve 40 yıl süren egemenlik döneminde düşmanlarını ezip geçen 95 yaşındaki eski Devlet Başkanı Robert Mugabe, bugün tedavi gördüğü Singapur'da hayatını kaybetti. Zimbabve Devlet Başkanı Emmerson Mnangagva, Twitter'dan yayınladığı taziye mesajında, "Yoldaş Mugabe hayatını özgürlüğüne ve halkını güçlendirmesine adayan bir kurtuluş simgesi ve tüm Afrikalıların birleşmesini amaçlayan bir liderdir. Ulusumuzun ve kıtanın tarihine olan katkısı asla unutulmayacak. Ruhu ebedi barış içinde yatsın" dedi.

Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa ise taziye mesajında, "Güney Afrikalılar, Afrika'nın sömürgeciliğe karşı olan davasını savunan özgürlük savaşçısı ve şampiyonunun yasını tutan Zimbabve halkına ve hükümetiyle birliktedir. Devlet Başkanı Mugabe'nin sömürgeciliğe karşı sürdürdüğü sert ve cesur mücadelesi, ırkçılıkla mücadelemize ilham vererek bir gün Güney Afrika'nın da özgür olacağı umudunu bize aşıladı. Kendi mücadelemizdeki onlarca yıl boyunca Zimbabve'nin kurtuluş hareketi, birçok cephede baskıyla mücadele etmek için kendi kurtuluş hareketimizi destekledi. Çok sayıda Zimbabveli bizim özgür olabilmemizin bedelini hayatlarıyla ödedi, bu fedakarlık ve dayanışmayı asla unutmayacağız" ifadelerini kullandı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un sözcüsü, "Bugün Zimbabve basınında bu tür haberler olacak. Yas tutanlara başsağlığı diliyoruz ancak birçok kişi için Mugabe daha iyi bir geleceğin önünde engeldi. Zimbabve halkı, Mugabe'nin ülkesini fakirleştirmesi ve halka karşı şiddet kullanımını onaylamasıyla çok acı çekti. Mugabe'nin 2017'deki istifası Zimbabve'nin geleceğe doğru ilerlemesini ve vatandaşlarının insan haklarına saygı duyan demokratik, müreffeh bir ulus olmasını sağlayan başka bir şeye işaret ettiğini umuyoruz" açıklamasında bulundu.

Namibya Devlet Başkanı Hage Geingob taziye mesajında, "Namibyalılar olarak, Başkan Mugabe'ye ülkemizin kurtuluşuna yaptığı büyük ve özverili katkılarından dolayı derin bir şükran borçluyuz. Zimbabve halkının kaybı Afrika'nın kaybıdır" ifadelerini kullandı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuang ise yayınladığı mesajda, Mugabe'nin ülkesinin bağımsızlığını savunan, dış müdahaleye karşı çıkan, Çin ile iyi işbirliğini teşvik eden Zimbabve için olağanüstü bir kurtuluş hareketi lideri ve devlet adamı olduğunu söyleyerek, "Mugabe'nin ölümünden dolayı üzüntü duyduğumuzu ifade ederek, Zimbabve halkına, hükümetine ve Mugabe'nin ailesine başsağlığı dileklerimizi sunarız" dedi.

Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta mesajında, "Tüm dualarım ve başsağlığı dileklerimi Zimbabve'ye uzun yıllar boyunca bağlılık ve özveriyle hizmet eden Mugabe'nin ailesine, Zimbabve halkına gönderiyorum. Eski Başkan Mugabe, kıtanın çıkarlarını şekillendirmede büyük bir rol oynayan eski bir devlet adamı, bir özgürlük savaşçısı ve sözler kaybın büyüklüğünü ifade edemez. Mugabe, popüler olmadığı zamanlarda bile inandığı şey için savaşmaktan asla korkmayan bir cesaret adamıdır" ifadelerini kullandı.

Tanzanya Devlet Başkanı John Magufuli, "Afrika, sömürgeciliğe karşı çıkma konusunda öncülük eden en cesur liderlerinden birini kaybetti" açıklamasında bulundu.

Botswana Demokratik Parti Genel Sekreteri Mpho Balopi, "Yoldaş Mugabe, Afrika'nın en ünlü savaşçılarından biriydi ve aynı zamanda bugün hükumetler arası Güney Afrika Kalkınma Topluluğu'nun (SADC) kurucu babalarından biriydi" dedi.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammadu Buhari, "Ülkenin sömürge yönetiminden bağımsızlığı için savaşan ve hayatının çoğunu kamu hizmetinde yaşayan siyasi aktivistin Mugabe'nin ailesi, arkadaşları ve Zimbabve hükumetine başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Mugabe'nin fedakarlıklarının, özellikle halkının siyasi ve ekonomik olarak serbest bırakılması mücadelesinde her zaman gelecek nesiller tarafından hatırlanacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.