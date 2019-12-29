lifebox 2019'da 5,5 milyon kullanıcıya ulaştı

Dünyanın ilk dijital operatörü Turkcell, kişisel bulut depolama servisi lifebox, 2019 yılında kullanıcı sayısını 5,5 milyona çıkardığını açıkladı. Kullanıcılarına güvenli rehber yedekleme, yüz ve obje tanıma, tekrarlayan fotoğraflar için telefon hafızasında yer açma, otomatik hikayeler oluşturma gibi deneyimler sunan lifebox, 1,5 milyon aylık aktif kullanıcı sayısına ulaştığı belirtildi.

Yapılan bilgilendirmede; yıl boyunca lifebox'a fotoğraf, video, müzik gibi farklı türde 6,3 milyar dosya yüklendi. Bu dosyaların sunucularda kapladığı yer ise 12 PB'ı geçti. Bu sayı, 18 milyon 432 bin CD içeriğine ya da 120 bin saatlik TV programına karşılık geliyor. lifebox'ın en sevilen özelliklerinden biri olan PhotoPick bu yıl 1,4 milyon kez, çektiği fotoğraflar arasında kararsız kalan kullanıcıların en iyi fotoğrafı seçmelerini sağladı. Bu yıl lifebox'ta 2,6 milyon kullanıcı, rehberini yedekleyerek herhangi bir kaybolma durumuna karşı önlemini aldı.

Tüm sunucuları Türkiye'de bulunan lifebox, “Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalmalı” düşüncesinden yola çıkarak kullanıcılarının bilgilerini ülke sınırlarındaki sunucularda güvenle sakladığı kaydedildi. Servis, 2019'da güvenlik önlemlerini bir kat daha artırarak giriş işlemlerinde e-mail doğrulama ve iki adımlı kimlik doğrulama özelliklerini getirdiği kaydedildi.

lifebox, yeni yılda kullanıcılarına kampanya kapsamında 20 adet son model Samsung Galaxy Note 10 hediye edeceğini açıkladı. Kampanyaya katılmak için 1 Şubat'a kadar arasında lifebox uygulaması üzerinden PhotoPick özelliğini kullanması yeterli olacak. Ayrıca her PhotoPick kullanımı bir hak sayılacak ve kullanıcılara günlük 10 defaya kadar çekiliş hakkı tanınacak.