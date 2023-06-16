Turkcell'in bireysel bulut depolama servisi lifebox, kendi rekorunu kırdı. 7 yıldır kullanıcılarının fotoğraf, video, rehber, müzik ve ofis dosyalarını saklayan lifebox'ın ücretli abone sayısı 2 milyona ulaştı. Türkiye'deki bireysel kullanıcılarının bugüne kadar yaklaşık 15 petabayt (PB) boyuttaki 8,6 milyar adet dosyasını yedekleyen platform, “Hayata yer aç!” sloganıyla belgeleri depolarken; kullanıcılara da yüksek güvenlikli veri depolama hizmeti sunuyor. Yapılan açıklamaya göre lifebox, yüksek güvenlikli altyapısıyla da dikkat çekiyor. Kullanıcıların dosyaları Turkcell'in veri merkezlerinde 1'i asıl 2'si birebir aynı, 3 kopya halinde uçtan uca güvenle yedekleniyor. Global olarak belirlenen tüm standartlara ve sertifikalara sahip olan operatörün veri merkezlerindeki dosyalar hem ülke içinde kalıyor hem de çoklu güvenlik mimarisiyle korunuyor. Platform, çeşitli kategorilerde rahatça arşivlenen belgelere parmak izi, yüz tanıma veya şifre kullanarak da güvenli şekilde erişimi mümkün hale getiriyor.

Yapay zekâ destekli arşiv

Gelişmiş teknolojileriyle kullanıcılarına sade ve kolay bir deneyim sağlayan lifebox, depolamanın ötesinde işlevlere de sahip. Kullanıcılar, otomatik yedekleme özelliği ile tüm fotoğraf ve videolarını, platforma ister Wi-Fi isterlerse hücresel veri ile anında yedekleyebiliyor, verilerini orijinal kalitede saklayabiliyor. Ayrıca platforma yedekledikleri rehberi telefonuna geri yükleyebiliyor, kontaklarını platform içerisinden yönetebiliyor. Yapay zekâ yardımıyla yüz ve obje tanımanın yanı sıra seçtiği fotoğraflar arasından otomatik hikâyeler oluşturabilen lifebox, tekrarlayan kareleri ise kullanıcının onayıyla silerek telefon hafızasında yer açıyor. Fotoğraf düzenleme özelliği ile görselleri özel filtre, efekt ve çerçevelerle özgünleştirebilen platform, caps ve çıkartmalarla da anılara eğlence katıyor. lifebox, kullanıcıları sosyal medyada paylaşacağı fotoğrafa karar veremediği zaman ise platformun Photopick özelliğini kullanarak hangisinin daha çok beğeni alacağını görebiliyor.

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