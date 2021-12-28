Lig lideri Trabzonspor kupada son 16'da

Maçtan Dakikalar

6' Trabzonspor ceza sahasında oluşan karambolde topu önüne alan Bregu'nin vuruşunda direğe çarpan meşin yuvarlak auta çıktı.

42' Koita ceza sahası dışında aldığı topla birlikte rakiplerinden sıyrılarak kale sahası ön çizgi sağ çaprazına indi vuruşunda ise meşin yuvarlak savunma oyuncusundan döndü.

43' Yusuf Sarı'nın pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Yunus Mallı'nın vuruşunda top kaleci Selmanı'den döndü. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

45' Mücadelenin ilk 45 dakikası golsüz eşitlikle sona erdi.

45' Mücadelenin ikinci yarısı başladı.

48' GOL! Trabzonspor, Koita'nın golü ile Boluspor karşısında 1-0 öne geçti. İkinci yarıda Berat'ın yerine oyuna dahil olan Bakasetas'ın sağ kanattan içeri çevirdiği topla ceza sahasında buluşan Koita'nın vuruşunda top ağlara gitti.

46. dakikada Kosongo'nun sağ taraftan ceza sahası içine ortasında topla buluşan Bregu'nun vuruşunda kaleci Erce topu kornere çıkardı.

47. dakikada Serkan Asan'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Koita'nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Selmanı'nin ellerinin altından ağlarla buluştu. 1-0

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Stat: Medical Park

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Esat Sancaktar, Murat Ergin Gözütok

Trabzonspor: Erce Kardeşler, Serkan Asan (Dorukhan dk. 51), Hüseyin Türkmen, Ahmetcan Kaplan, İsmail Köybaşı, Berat Özdemir (Peres dk. 46), Siopis, Murat Cem Akpınar (Salih Kavrazlı dk. 79), Yunus Mallı, Yusuf Sarı (Bakasetas dk. 46), Koita

Yedekler: Arda Akbulut, Muhammet Taha Tepe, Cornelius, Denswill

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Boluspor: Selmani, Mehmet Zahit, Emin, Ali Keten, Arda Hilmi, Bertu (Erdem Can Polat dk. 72), Tugay (Diyar Kaba dk. 90 ?), Abdurrahman, Berk Yıldız (Hakan dk. 90 ?), Bregu (Novak dk. 72), Kassongo

Yedekler: Ömer, Diarrassouba, Atamer Bilgin, Talha Erdoğan, Erkam Reşmen

Teknik Direktör: Reha Kemal Erginer

Gol: Koita (dk. 47) (Trabzonspor)

Gökmen Şahin -Ozan Köse

