Ligin dibinde kader günü!

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında düşme hattında Göztepe, Bursaspor ve BB Erzurumspor ligde kalma adına son maçlarına çıkıyor. Karşılaşmalar sonucunda bu üç takımdan ikisi Süper Lig'e veda edecek. İşte düşme hattında oynanan kritik maçlar.

Maçlarda ilk yarılar oynanıyor....

GÖZTEPE 1-0 ANKARAGÜCÜ

14' GOOOLL!! Alpaslan Öztürk takımını öne geçiren golü atıyor.

İlk 11'ler

GÖZTEPE: Beto, Gassama, Alparslan, Titi, Berkan, Poko, Castro, Serdar, Halil, Deniz, Jarome

MKE ANKARAGÜCÜ: Korcan, Kitsiou, Alihan, Pazdan, Cebrail, Moke, İlhan, Sacko, Canteros, Scarione, Orgill

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YENİ MALATYASPOR 0-2 BURSASPOR

4' GOOOLL!! Yusuf Erdoğan takımını öne geçiren golü atıyor

20' GOOOLL!! Bursaspor, Umut Nayir ile ceza sahası dışında sağ çaprazdan bulduğu gol ile farkı ikiye çıkartıyor.

İlk 11'ler

YENİ MALATYASPOR: Ertaç, Issam, Mina, Mustafa, Bülent, Murat Yıldırım, Robin, Kamara, Ahmed, Michael, Eren

BURSASPOR: Okan, Umut, Badji, Vergini, Onur, Aytaç, Saivet, Yusuf, Tunay, Umut Nayir

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KAYSERİSPOR 0-1 BB ERZURUMSPOR

12' GOOOLL!! Taylan Antalyalı takımını öne geçiren golü atıyor.

İlk 11'ler

KAYSERİSPOR: Lung, Lopes, Sapunaru, Kucher, Levent, Hasan Hüseyin, Mensah, Mert, Chery, Deniz, Kravets

BB ERZURUMSPOR: Sehic, Leo, Kanstrup, Lokman, Tshabalala, Sunu, Taylan Antalyalı, Tolga, Emrah, Opsteh, Eduok