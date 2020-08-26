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Liglerin sezon planlaması açıklandı

Liglerin sezon planlaması açıklandı
Liglerin sezon planlaması açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu, 2020-2021 sezonu için Süper Lig, TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig sezon planlamalarını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun yaptığı açıklamaya göre Süper Lig 11 Eylül'de başlayacak. İlk yarı 24 Ocak'ta sona erip, ikinci yarı 29 Ocak'ta başlayacak. Lig, 16 Mayıs'ta sona erecek. Ligdeki 9 hafta, hafta içi oynanacak olan maçlarla geçilecek.

Yapılan planlamalar şu şekilde:

Süper Lig: 11 Eylül 2020 tarihinde oynanacak maçlarla başlayacak. İlk yarı 24 Ocak 2021'de sona ererken, ikinci yarı 29 Ocak 2021 tarihinde oynanacak maçlar ile başlayacak. 16 Mayıs 2021 tarihinde sona erecek Süper Lig'de 14, 17, 20, 23, 28, 33, 36, 38 ve 41. hafta maçları hafta içi oynanacak.

TFF 1. Lig: 11 Eylül 2020 tarihinde oynanacak maçlar ile başlarken, sezon 8 Mayıs 2021 tarihinde tamamlanacak. TFF 1. Ligde 6, 13, 23 ve 30. hafta maçları hafta içi oynanacak.

TFF 2. Lig: 19 Eylül 2020 tarihinde başlarken, 8 Mayıs 2021 tarihinde sona erecek. Ligde 5, 10, 15, 24, 29 ve 34. hafta maçları hafta içi oynanacak.

TFF 3. Lig: ise 19 Eylül 2020 tarihinde oynanacak maçlar ile başlayacak ve normal sezon 1 Mayıs 2021 tarihinde sona erecek. TFF 3. Lig'de 17 takımlı gruplarda 6, 10, 23 ve 27. hafta maçları hafta içi oynanacak.

TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de normal sezon sonrasında oynanacak Play-Off maçlarına ilişkin tarihler ise daha sonra ilan edilecek.

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